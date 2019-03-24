親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
產學合作新模式
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
觀點評論

韓國瑜香港搶訂單挨批 謝龍介：農漁民要覺醒了

這是傳說中的基隆海檻？ 攝友空拍意外見奇景：美呆了

銘傳大學金門海上樂園 另類教育觀光景點

2019-03-24 16:22中央社 金門縣24日電

銘傳大學金門分部7歲了，校方打造的「金門海上樂園」今天正式啟用，邀請兩岸高校生舉行龍舟賽。縣長楊鎮浯肯定銘傳在地生根並感謝銘傳廣邀朋友來金門，與協助金門走出去。

銘傳大學今天在金沙鎮金門分部舉行62週年校慶和分部成立7週年慶，楊鎮浯、立法委員陳玉珍、縣議員許玉昭和金門大學校長陳建民等各界人士和校友同來慶賀。在龍舟賽前，銘傳為新設立的「數位媒體實驗室」剪綵啟用，展現發展「玩中學、學中玩」的教育特色。

楊鎮浯表示，金門的高校走出各自特色，各校逐漸形成互補高教圈並成為金門高等人才培育庫，尤其銘傳在戶外休閒、海上遊憩等領域的用心，讓他感受到銘傳生根金門的決心。而媒體整合是金門目前較欠缺的區塊，相信銘傳數位媒體實驗室的設備與課程，加上銘傳廣大的校友圈，一定有助金門推動觀光旅遊。

楊鎮浯感謝銘傳舉辦這麼特別的龍舟賽，不但廣邀友人到金門，也幫助金門打造品牌，讓金門走出去。他說，只要「金門」這兩個字發光發熱 ，金門一定夯。

銘傳大學校長李銓表示，銘傳重視教學與實用，希望金門觀光除了戰地景點與文化古蹟外，還能由大學提供另類的教育觀光景點，因此校方斥資興建金門海上樂園，從去年起推廣水域活動，包括海上划行、獨木舟、立式划槳及風浪板等水上運動。

海上樂園今天全面啟用，首場龍舟競賽由銘傳大學校友總會理事長盧明珠贊助。共有福州大學、廈門大學、廈門集美大學、武漢江漢大學、廈門理工學院、國立金門大學、銘傳大學暨台灣高校聯隊、金門農工學生組隊參加。賽前，李銓和楊鎮浯還為龍舟點睛。

比賽結果，江漢大學奪冠、集美大學第二，銘傳大學暨台灣高校聯隊拿下第三。

金門銘傳大學楊鎮浯

相關新聞

機車裝警示器 這學校機車肇事率大降33%

2019-03-24 11:22

經濟部iPAS鑑定考 中正大學報考通過率全台最高

2019-03-24 09:44

蓋宿舍、給獎金 台大搶留頂尖學生

2019-03-24 00:29

德國iF設計賽 樹德科大抱6獎

2019-03-23 23:02

元智大學30周年校慶 徐旭東期勉努力思考未來方向

2019-03-23 22:34

嘉大森林週贈苗活動起跑 攀樹及植物染體驗新森活

2019-03-23 20:11

影／南華大學傑出校友 嘉義縣長、鎮長、鄉長同獲獎

2019-03-23 19:35

首屆成大世界博覽會今登場 打造6國特色展館

2019-03-23 17:29

台日地方創生高峰會登場 東海大學深耕接軌社區服務

2019-03-23 14:14

台大校長遴選檢討報告 3月25日送教育部

2019-03-23 13:05

遭質疑校長遴選「配票」 管中閔否認：我連票都不拜了

2019-03-23 12:27

性別友善區域 台大：新建宿舍確定會有

2019-03-23 12:20

談校長遴選爭議 管中閔駁斥指控盼時間還清白

2019-03-23 12:08

管中閔：台大對弱勢生不會「放牛吃草」

2019-03-23 11:04

政治干涉學術 管中閔：創鉅痛深 盼我是最後一人

2019-03-23 10:59

台大今開校務會議 管中閔：很難相信監院會秉公調查

2019-03-23 10:47

影／台大校務會議 管中閔處女秀

2019-03-23 09:26

遠東科大組電競隊 實戰出路廣

2019-03-22 23:14

風暴再起？ 管中閔明首度主持台大校務會議

2019-03-22 19:46

紀錄片導演考取世新社發所榜首 李惠仁：炸彈來了

2019-03-22 14:36

改造老宿舍 虎科大創「沉思小屋」

2019-03-22 00:21

虎科大獨創「沈思小屋」 供學生沈澱心情之用

2019-03-21 18:01

大學教師宿舍「缺很大」不利攬才 教育部回應了

2019-03-21 17:38

台大教授范雲新州演講 提倡婦女參政

2019-03-21 14:28

校園停車都收費了！私大教師：不敢肖想有宿舍

2019-03-21 14:11

開銷大、房租貴 年輕教師不想留台大

2019-03-21 14:10

世新社發所停招 師生：意圖剷除異議

2019-03-21 14:09

搶救師資！台大貸款16億蓋教師宿舍

2019-03-21 14:06

興大研發「天然矽片」帶來農漁牧業新契機

2019-03-21 13:26

台大教授赴陸兼職案教育部還沒查完 黃國昌批包庇

2019-03-21 12:25

社發所停招 世新校方：並非第一亦非唯一

2019-03-21 11:21

不滿被停招 世新社發所師生抗議指校方為打壓異己

2019-03-21 11:18

影／世新社發所被停招 師生：校方打壓校內異己

2019-03-21 10:34

教學做研究付房租 年輕教授心酸：基本開銷就吃掉月薪

2019-03-21 10:23

連停車位都要收費…私校教師：不敢奢望學校提供宿舍

2019-03-21 10:10

獨／為攬才！ 台大向銀行貸款16億蓋教師宿舍

2019-03-21 09:23

台大搶菁英 管中閔台中招生

2019-03-20 23:50

全球高教搶人才 管中閔：台大不能再覺得自己最棒

2019-03-20 20:04

黃沙滾滾蛻變成偶像劇景點！元智校友寫歌祝30周年慶

2019-03-20 19:42
看更多

熱門文章

建中一年18%學生出走 管中閔：非常可怕的警訊

2019-03-23 18:42

優秀高中生出走「可怕的警訊」 管中閔：我們不能坐以待斃

2019-03-24 00:08

赴港求學能讓職涯鍍金？ 學費、英語、選系是關鍵

2019-03-24 09:33

機車裝警示器 這學校機車肇事率大降33%

2019-03-24 11:22

引領產業革命 林百里：年輕人快去學AI

2019-03-24 00:29

蓋宿舍、給獎金 台大搶留頂尖學生

2019-03-24 00:29

同德家商傳說對決電競賽 吸引國中生投入電競產業

2019-03-23 19:40

影／南華大學傑出校友 嘉義縣長、鎮長、鄉長同獲獎

2019-03-23 19:35

經濟部iPAS鑑定考 中正大學報考通過率全台最高

2019-03-24 09:44

元智大學30周年校慶 徐旭東期勉努力思考未來方向

2019-03-23 22:34

練站練跪數個月 餐飲學子用拜師古禮宣誓改變世界

2019-03-23 22:59

嘉大森林週贈苗活動起跑 攀樹及植物染體驗新森活

2019-03-23 20:11

肯定鄧鴻吉父子3人發明成就 菲前總統羅慕斯接見頒獎

2019-03-24 10:00

首屆成大世界博覽會今登場 打造6國特色展館

2019-03-23 17:29

校園老廁所改造 要美也要性別友善

2019-03-24 00:29

德國iF設計賽 樹德科大抱6獎

2019-03-23 23:02

成大下半年首招牙醫系 台南牙醫公會與韓國簽約姐妹會

2019-03-24 16:09

助師生解決難題 後埔國小主任從中獲得快樂

2019-03-24 11:35

銘傳大學金門海上樂園 另類教育觀光景點

2019-03-24 16:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top