銘傳大學金門海上樂園 另類教育觀光景點

2019-03-24 16:22 中央社 金門縣24日電



銘傳大學金門分部7歲了，校方打造的「金門海上樂園」今天正式啟用，邀請兩岸高校生舉行龍舟賽。縣長楊鎮浯肯定銘傳在地生根並感謝銘傳廣邀朋友來金門，與協助金門走出去。

銘傳大學今天在金沙鎮金門分部舉行62週年校慶和分部成立7週年慶，楊鎮浯、立法委員陳玉珍、縣議員許玉昭和金門大學校長陳建民等各界人士和校友同來慶賀。在龍舟賽前，銘傳為新設立的「數位媒體實驗室」剪綵啟用，展現發展「玩中學、學中玩」的教育特色。

楊鎮浯表示，金門的高校走出各自特色，各校逐漸形成互補高教圈並成為金門高等人才培育庫，尤其銘傳在戶外休閒、海上遊憩等領域的用心，讓他感受到銘傳生根金門的決心。而媒體整合是金門目前較欠缺的區塊，相信銘傳數位媒體實驗室的設備與課程，加上銘傳廣大的校友圈，一定有助金門推動觀光旅遊。

楊鎮浯感謝銘傳舉辦這麼特別的龍舟賽，不但廣邀友人到金門，也幫助金門打造品牌，讓金門走出去。他說，只要「金門」這兩個字發光發熱 ，金門一定夯。

銘傳大學校長李銓表示，銘傳重視教學與實用，希望金門觀光除了戰地景點與文化古蹟外，還能由大學提供另類的教育觀光景點，因此校方斥資興建金門海上樂園，從去年起推廣水域活動，包括海上划行、獨木舟、立式划槳及風浪板等水上運動。

海上樂園今天全面啟用，首場龍舟競賽由銘傳大學校友總會理事長盧明珠贊助。共有福州大學、廈門大學、廈門集美大學、武漢江漢大學、廈門理工學院、國立金門大學、銘傳大學暨台灣高校聯隊、金門農工學生組隊參加。賽前，李銓和楊鎮浯還為龍舟點睛。

比賽結果，江漢大學奪冠、集美大學第二，銘傳大學暨台灣高校聯隊拿下第三。