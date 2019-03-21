搶救師資！台大貸款16億蓋教師宿舍

2019-03-21 14:06 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 馮靖惠 ／台北報導



台大教職員宿舍嚴重不足，且屋齡老舊，屋況不佳，校方認為嚴重影響學校延攬優秀人才到校任教的意願，因此決定向銀行貸款興建教職員宿舍。圖為位在台大附近新生南路的職務宿舍。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

申請宿舍得等10年

台灣大學教職員宿舍嚴重不足，以初任助理教授為例，大約等十年才能分配到宿舍，而且屋齡老舊、屋況及空間不佳。台大預計向銀行貸款16億元，興建教職員宿舍約240戶，盼四年內完工，以提升居住品質，有助延攬優秀師資。

台大教職員宿舍分成多房間、單房間，集中在台北市區。單房間職務宿舍105戶，月租落在700至7800元；多房間職務宿舍的月租落在3600元至1萬9500元。

台大總務處表示，台大1100餘戶教職員職務宿舍，三分之一屋齡逾50年；依台大校務發展使用土地計畫，校園內不再興建教職員宿舍，因此收回不再分配宿舍，將減少300餘戶，另25戶宿舍為古蹟及歷史建築。經預估未來10年收回宿舍數約300戶。多達四分之一的收回宿舍，因屋齡老舊與校務計畫，無法提供校內教職員分配使用。

以近三年提供申請宿舍年平均30戶、每年250人提出宿舍申請，年平均不足約220戶。以初任本校助理教授為例，估計等配宿舍時間約十年。以多房間職務宿舍為例，中籤率約11.4%。

台大指出，目前宿舍嚴重不足，且屋齡老舊，屋況及空間不佳，影響台大延攬優秀人才到校任教的意願。因此，台大提出貸款興建教職員宿舍計畫，以提升居住品質延攬優秀教師到校服務。

台大總務處營繕組組長寧世強表示，興建計畫包含14處校外基地，總樓地板面積約為3萬2500平方公尺，可多提供多房間宿舍約170戶，以及單房間宿舍約70戶。

台科大新宿舍 中簽率30%

台灣科技大學同樣位處台北精華地段，台科大校長廖慶榮表示，目前全校420位專任教師，只有約70戶宿舍。「新進教師大約要排15年，才能住進宿舍」，而數間供新進5年教師的單人房，中籤率約30%，可以住三年。長期看來，對從國外延攬優秀教師，非常有助益。