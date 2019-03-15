嘉義大學兩棲爬蟲研究社 捕蛇抓蜥樂在其中

2019-03-15 20:48 中央社 嘉義市15日電



創社6年多的嘉義大學兩棲爬蟲研究社，由一群關注爬蟲、動物保育的學生組成，社員們除了捕蛇外，每學年還移除約2000隻外來種蜥蜴，成為學校特色社團之一。

嘉義大學今天發布新聞指出，兩棲爬蟲研究社是一個學術性社團，由一群關注蛇類、外來種及兩棲爬蟲類的學生組成，除了協助移除校園內發現的蛇類外，也曾協助闖入民宅、受困在黏鼠板上的蛇類。

由於嘉大蘭潭校區位於嘉義市蘭潭水庫旁，擁有豐富的生態環境，因此經常在校園內發現蛇蹤，過去仰賴消防隊到校移除蛇類滋擾，如今已成為兩棲爬蟲研究社的任務。

校方表示，這群關心兩棲爬蟲類保育的學生，也非常關心外來物種對生態環境的衝擊，每學年協助移除外來種變色蜥約1500隻、綠鬣蜥約500隻。此外，野生動物「路死事件」也是兩棲爬蟲研究社關注的焦點。

所謂「路死」是指環境開發致使野外棲地受破壞，造成野生動物必須穿越馬路覓食或繁殖，若因此成為車下亡魂，即稱為「路死」。此外，學生們也提供受困於網具、車輾或器物夾傷的動物救傷與醫療照顧支援。

嘉義大學課外活動指導組長張坤城表示，兩棲爬蟲研究社已逐漸發展出自己的專業特色，有時社會上出現保育衝突議題時，兩棲爬蟲研究社成員也會提供專業意見，校方因此推薦參加31日在中央大學舉辦的「108年度全國大專校院學生社團評選暨觀摩活動」。