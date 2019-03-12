聽不見世界玩遍世界 石子健章魚人生

2019-03-12 18:26 中央社 花蓮縣12日電



東華大學藝術與設計學系碩士生石子健，雖然聽障，但繪畫、設計難不倒他，還經常上山下海玩滑板車、獨木舟，能靜能動，以指導老師廖慶華當榜樣，興趣多元宛如「章魚人」。

石子健6、7歲時發高燒，燒壞耳神經，此後聽力一日一日流失，母親送他就讀台灣最早的特殊教育資源班，遇到恩師楊慧敏，採一對一教學，用無限耐心讓他學會發音及唇讀。

石子健從台灣藝術大學畢業後，曾以幾年時間自助旅行，遊歷美、歐、日各國，身上帶速寫本，用畫的及比手畫腳與老外溝通。

他曾在公共藝術公司擔任創意總監，許多公共藝術作品皆出自石子健的創意，包括台北市立圖書館石牌分館門前石材擺設、國道5號雪山隧道內的壁面設計等。

雖然在設計專業領域有所表現，但石子健認為，語言溝通讓他先天吃了悶虧，所以離開職場，選擇來到小時候母親曾帶他留下美好回憶的花蓮定居。年過半百，還報考、就讀東華大學藝術與設計學系碩士班。

石子健指出，東華藝術與設計學系碩士班的創作，大致分為裝置（立體）藝術、繪畫、攝影（電影）。一般學生都會選擇其中一個面向努力發展，但他想以「章魚人」思維，將3個面向都做到最好，一個學位當成3個學位來修習。

此外，他熱愛山水、活力充沛，玩滑板車、獨木舟，還設計各式觀賞用刀、槍等器械，「機械運動都喜歡」，石子健住處猶如工作室，做木工、鐵工，改裝滑板車成電動的，忙得不亦樂乎。

東華大學藝術與設計學系研究所所長廖慶華說，石子健雖然聽障，但他積極樂觀；學校裡並沒有特殊教育相關系所，對石子健的學習過程而言是相當辛苦的，但他不畏艱難持續學習，這種精神值得大家效法。

被稱為「八爪章魚人」的廖慶華，從小熱愛運動，特別是網球，大學畢業後曾任網球教練，他大學主修哲學，在紐約拿到傳播藝術碩士，在澳洲拿到設計學博士學位，在東華教書，熱中書法藝術創作，觸角多元豐富。