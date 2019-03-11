校長評鑑公布 滿意度存疑

2019-03-11 18:16 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



高教工會11日公布東吳、南華、中正三所大學的校長評鑑結果。（photo by 施養正/台灣醒報） 分享 facebook 「國立大學院級主管、基層教授的滿意度差異極大。高教工會日前針對東吳、南華及中正大學進行「校長適任度」評鑑。研究發現，東吳、中正對於校長的負評居多，而南華則呈現兩極化，尤其有30%教師「非常不滿意」校長施政。對此南華大學教授謝青龍解釋說，南華有穩定經費，教師們不會被校風脅迫，可以如實作答。

負評近3成

他說，南華大學經費大多來自佛光山，所以校方不容易、也沒必要「脅迫」教師完全同意校長的施政，甚至可以自由地批判。也因此，南華大學在第一階段的三所學校中，填答率是最高的41%，在99名作答的教師中，給予校長負評的比例高達28.3%。

高教工會研究員陳柏謙表示，工會自去年起，參考國外各大學進行過的校長評鑑調查，並著手規劃由全體教師填答，對校長進行各項滿意度的調查問卷。他說，此調查目的在於，讓教師得以對校長主導的學校發展方向表達意見。

重數字 不重內容

陳柏謙補充，依本次調查結果顯示，「大學對於數字績效的迷信」為受測教師們認為目前大學教育制度最嚴重的弊端。根據問卷題目「校長注重實際教學內容，不以績效數字為重」，東吳教師僅20%同意、南華教師不同意比例達68.7%，至於「國立」中正大學反對比例更高達70%！

對此，中正大學副教授陳尚志表示，期望這次調查能在中正大學下周進行的校務會議產生影響，按照現行制度，國立大學校長首次續任僅需校務會議通過，且會議代表與院級主管通常不會反對校長立場，因此校長要連任失敗，極為困難。

落實校園民主

他補充，也因為這種「歪風」，在參考校長「真實」滿意度時，需先將院級主管的答案拿掉，避免「灌票」情形發生。研究結果也證實，在去除院級主管的數據後，中正大學對校長的「不滿意度」從59%提升到65%。

陳柏謙表示，除此波三所學校外，工會目前也正針對其他大學進行問卷規劃，而評鑑結果也將透過信箱直接寄給受測教師，期望透過推動「校長評鑑制度」，能增加基層教師有發聲的機會，落實真正的校園民主。

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