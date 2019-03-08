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環球科大 拜師入門學廚藝

2019-03-08 23:29聯合報 陳雅玲

圖／陳雅玲
圖／陳雅玲
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環球科技大學餐飲廚藝系一年級有110名學生，經過近一學年的專業培育，昨天學校依照古禮，迎請斗六新興宮媽祖親蒞現場，人神共鑒，舉行第六屆餐飲廚藝系拜師大典，由學生向老師拜師，受拜老師為學生授帽，承諾收學生為徒，並傾囊相授，傳承餐飲技藝。

斗六媽祖環球科大餐飲
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