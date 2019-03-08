環球科大 拜師入門學廚藝

相關新聞
跟「初戀情人」相守40年 管中閔從野獸變家禽2019-03-09 03:01
樹科大流設系畢展 排演走秀2019-03-08 23:46
影／「走過慘綠歲月」 管中閔分享求學歷程2019-03-08 19:57
年領20個月！台達祭出百萬年薪 全台校園徵才1800人2019-03-08 15:09
玉山台大校園徵才 廣納金融、科技人才2019-03-08 14:46
清大助司馬庫斯 打造無藍害照明部落2019-03-08 14:12
大同大學無線耳機平面天線「零妙差」 電競選手首選2019-03-08 13:17
文大廣告宣傳畢業展 自創手勢舞邀大家跳起來2019-03-08 12:50
清大教授送愛到司馬庫斯！無害燭光OLED將照亮黑暗部落2019-03-08 11:09
「金融證照王」在學已拿14證照 畢業要攻17張2019-03-08 09:46
吳瑞北擋管中閔掌台大 抗告駁回確定2019-03-08 00:00
宣傳外籍學工「完勝」移工？教團批遊走法令灰色地帶2019-03-07 12:07
全國最多 台師大今年提供49個公費生名額2019-03-07 11:28
清大開設文、理組AI學程 目標為過半學生選修2019-03-07 11:10
金大櫻花美不勝收 校園成為賞櫻的新景點2019-03-06 19:38
香港來台攻讀藝文表演 蔡思韵：打破重組找回自我2019-03-06 14:53
歷經3任校長 10年前動土東華藝術院明年有望完工2019-03-06 12:10
成大五連霸、北科大奪第三 私立大學拚改革名次翻升2019-03-06 11:12
留人攬才 台大要幫中生代教師加薪2019-03-05 23:59
反擊海外大學搶才 台清交主動出擊搶學生2019-03-05 23:58
搶救高教人才 台大募款替中生代教師加薪2019-03-05 22:37
育達科大菲籍生淪黑工 飛世協會喊冤非仲介坦承超時2019-03-05 19:33
台大擴大希望入學計畫 明年上看錄取百位弱勢生2019-03-05 18:24
竹市5大學就業博覽會啟動 提供逾3萬個工作機會2019-03-05 16:35
高雄大學為菲籍移工辦免費課程 台菲業主勞工多贏2019-03-05 15:38
無線貼紙偵測食安2019-03-05 14:26
獨／全台首創 AI人工智能改備審資料、作文2019-03-05 09:56
2019全球大學學科排名 中山大學獲英國QS台灣前五強2019-03-04 20:05
大學生經濟獨立月收入要15k以上？ 網推：這工作超賺2019-03-04 19:42
嘉大生以火龍果製染敏化太陽能電池 成果登國際期刊2019-03-04 14:44
育達科大涉嫌與代辦合作 迫研究生簽非法打工契約2019-03-04 12:32
促階級流動 高師大優先錄取三代家庭第一位上大學者2019-03-03 15:56
走訪迪化街 百所大學文創商品一次逛2019-03-03 15:47
樹番茄混合蘆薈有助傷口癒合 大葉大學申請專利2019-03-03 14:00
引導式自傳怎麼寫？ 清華校長寫給考生一封信2019-03-03 10:57
選填志願前走訪大學 體驗歐風、生態之美2019-03-03 04:23
昆蟲界活化石 興大發現白蟻新物種2019-03-02 00:44
中山大學「公私併」有譜？高醫大：合作易、合併難2019-03-01 19:11
公私併難度高 教育部：學校可以先合作2019-03-01 16:18
熱門文章
卡管一年不堪回首 管中閔：壓力大過大阪外交官2019-03-08 22:01
搶新生！這學校免費提供小提琴 還有6年免學費福袋2019-03-08 12:47
教育部再次澄清 新修「教師法」未改變寒暑假制度2019-03-08 12:59
教科書不夠看！北一女榜首出售筆記 賣超過100份2019-03-08 21:44
跟「初戀情人」相守40年 管中閔從野獸變家禽2019-03-09 03:01
清大教授送愛到司馬庫斯！無害燭光OLED將照亮黑暗部落2019-03-08 11:09
「金融證照王」在學已拿14證照 畢業要攻17張2019-03-08 09:46
拿3萬月薪5年沒得加薪 他憨慢讀書發憤考上警察2019-03-08 22:32
教師有擔任行政義務惹議 教部：現已有規定2019-03-08 12:53
年領20個月！台達祭出百萬年薪 全台校園徵才1800人2019-03-08 15:09
民進黨擱置教師法修法四大爭議 全教總：願提供專業建議2019-03-08 23:00
西瓜有洋蔥！這所學校揪團買西瓜幫中輟生復學2019-03-08 16:25
潘文忠：加速淘汰不適任教師 「教師法」修法首重之重2019-03-08 18:51
讓世界聽見泰雅聲音 桃山國小錄專輯籌赴德參賽旅費2019-03-08 13:29
環球科大廚藝系拜師入門 邀請媽祖見證2019-03-08 15:56
影／「走過慘綠歲月」 管中閔分享求學歷程2019-03-08 19:57
大同大學無線耳機平面天線「零妙差」 電競選手首選2019-03-08 13:17
光毒危害 藍光傷眼是橘光千倍2019-03-08 14:10
玉山台大校園徵才 廣納金融、科技人才2019-03-08 14:46
基隆中小學聯運田徑11人破大會 6校表現亮眼2019-03-08 19:01
喪葬文化融入服裝設計 樹德科大畢業展17日登場2019-03-08 16:59
日本熊本大學在南臺科大成立事務所 增進兩校日台交流2019-03-08 19:14
文大廣告宣傳畢業展 自創手勢舞邀大家跳起來2019-03-08 12:50
高中特色招生專業甄選入學 報名看這裡2019-03-08 15:43
清大助司馬庫斯 打造無藍害照明部落2019-03-08 14:12
理科不難！高雄全民科學周學生動手體驗科學原理2019-03-08 19:01
可成徵才 參與成大校園徵才博覽會2019-03-08 15:01
談卡管一年 管中閔：不堪回首2019-03-09 00:45
教師有擔任行政義務 教部：現行教師法已規定2019-03-08 23:48
3萬月薪5年不變 他拚上行政警察2019-03-08 23:30
高考二級文化行政 增列義大利文2019-03-08 23:35
泰源國小老師進修 走百年水圳學阿美族狩獵2019-03-08 18:26
樹科大流設系畢展 排演走秀2019-03-08 23:46
環球科大 拜師入門學廚藝2019-03-08 23:29
北市落實國際教育政策 台英國際預科9月開課2019-03-08 23:50
留言