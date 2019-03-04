共設教育學程 金門大學、彰師大合作發揮優勢

2019-03-04 19:48 中央社 金門縣4日電



國立金門大學今天表示，校長陳建民最近造訪國立彰化師範大學，兩校就校際合作交流交換意見。陳建民邀請彰師大來金門開設師資培育課程，透過資源互補，共同發揮兩校優勢。

金門大學發布新聞稿表示，陳建民最近率團到彰師大訪問，受到彰師大校長郭艷光率行政、學術團隊主管歡迎。陳建民表示，金大與彰師大在2013年時簽訂兩校學術合作契約，共同推展教學、研究人員的往來及資源交換，雙方未來也將秉持初衷持續推動兩校交流。

雙方並就兩校目前校際合作交流交換意見。陳建民指出，彰師大在高階經理人碩士在職專班進修的招生狀況向來都受到企業經理人的喜愛，也培育出台中彰化地區眾多的企業家校友，這部分招生經驗值得金大學習。

彰師大指出，中彰地區有相當多的中小企業主，經營管理常遇到營運上的挑戰，衍伸出相當多的進修需求。此外，為服務金門地區的國小師資，彰師大接受教育部委託在金門開設師資第二專長培育學分班，提供地區國小師資持續進修資訊第二專長的機會。

彰師大同時提到，在金門辦理多次地區師資研習活動，積極參與金門地區多項師資培育計劃。陳建民與郭艷光也談到在金大合作開設教育學分或學程的可能性，培育學生第二專長，雙方盼能進一步研討。

由於彰師大是世界上曾授予馬來西亞已故僑領丹斯里拿督斯里楊忠禮榮譽博士學位的大學之一，會談中，陳建民分享去年底金大辦理楊忠禮紀念館揭牌儀式與過程，共同緬懷楊忠禮對故鄉金門的奉獻。