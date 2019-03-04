大學生經濟獨立月收入要15k以上？ 網推：這工作超賺

2019-03-04 19:42 聯合新聞網 綜合報導



網友粗估現今大學生想經濟獨立，月收入至少要有15k以上，讓他不禁懷疑一般人是否真能負擔。示意圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

大學生有辦法經濟獨立嗎？一名網友發文表示，大學生年滿二十歲後，若與家中鬧不合，不幸遭趕出家門、斷金援，面對龐大的生活開銷及學費負擔，少說一個月也要有至少15000元的收入，讓他不禁懷疑，「一般的大學生有辦法做到嗎？」

一名網友在PTT發文寫道，「常聽到朋友在跟家裡鬧不合，鑑於大家都二十歲了，一個不小心，可能真的會被合法趕出家門斷金援」。若以台北公立大學為例，學費加宿舍費粗估4萬，外加一個月生活費大約7000元，「一個月約需要收入15000元，才能夠經濟獨立」，讓他不免懷疑一般大學生是否真能負擔。

貼文也引發網友討論，部分網友認為一個月15k，還算可以負擔，「很拼的話可以，但幾乎沒休息時間」、「公立沒問題，私立就無法，得用貸款」、「現在時薪150耶，15K只是100小時而已，有規律打工就行了」。也有網友分享經驗，「我那時兼了三份工作（助教、家教、系院工讀）」、「我朋友白天賣車，晚上夜店公關、酒店調酒，大學也是好好的」。

多數網友則大推家教類工作，「最好賺的還是家教」、「如果是做家教，台北教高中至少一個小時500元」、「看有沒有能力找到家教，或者機構兒童美語打工（平均時薪250UP）」、「大三大四時教美國學校小鬼，一個月可以賺到兩萬上下」、「家教+飯店打工，大學一個月超過25K」。