推廣棒球有成 張淑中校長功成身退

2019-02-28 15:01 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳志雲 ／台北報導



近年來，稻江學院發展棒球運動的成效頗受到國內外的矚目，其中，最大功臣首推校長張淑中。

張淑中自2015年擔任稻江學院校長後，發現嘉義地區的各級棒球人才濟濟，加上嘉南平原的氣候四季晴朗，皆是發展棒球運動的最佳條件，因此，開始積極規劃棒球隊發展。

例如，在張校長的戰略規劃與積極募款下，稻江學院目前是國內唯一擁有兩座標準比賽棒球場的大學；2017至2018年稻江棒球隊連奪兩屆「海青盃海峽兩岸棒球邀請賽」總冠軍；稻江棒球隊每年招收20名棒球生，近三年報考人數皆達400人以上，屢創歷史新高；此外全校的大一新生註冊率，亦連續三年皆達85%以上的佳績。

稻江學院並表示，世界大學棒球錦標賽並特別指定稻江棒球場為各國選手的訓練基地；美國職棒大聯盟（MLB）也連續兩年在稻江學院舉辦青棒訓練營活動；近幾年的11月至隔年 3月，都有多所韓國高中棒球隊與韓國職棒NC恐龍隊等，進住稻江學院實施「冬季移地訓練」。

擔任四年校長的張淑中表示，她已為學校完成「階段性」任務，為了追求人生另外的挑戰，日前已主動向董事會提出辭呈，並不再連任。張淑中並表示，雲嘉南地區有許多大學都有發展棒球運動的優秀資源與條件，政府未來若能整合這些力量，是能將台灣打造為亞洲棒球人才的培育中心與重鎮。