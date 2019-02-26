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Cheers雜誌公布／靜宜邁向國際 辦學績效全台第9

2019-02-26 23:15聯合報 記者張明慧／台中報導

天下雜誌群創辦人兼總編集長殷允芃（右）頒發獎座給靜宜大學校長唐傳義，肯定辦學績效...
天下雜誌群創辦人兼總編集長殷允芃（右）頒發獎座給靜宜大學校長唐傳義，肯定辦學績效。 圖／靜宜提供
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Cheers雜誌近日公布「二○一九大學辦學績效最佳Top 20」名單，靜宜大學全台排名第九，私校排第四；靜宜表現佳的項目主要是與外國交換生多、學生赴海外人數也脫穎而出，展現國際化、教學創新與產學合作。

Cheers雜誌副社長兼總編輯盧智芳指出，選出大學辦學績效最佳Top20，今年共十所國立大學、十二所私立大學入榜，其中「產學合作」、「國際化」和「教學創新」是全台大學校長公認的指標。

靜宜大學校長唐傳義說，靜宜近年大力推動產學合作，並鼓勵學生遊留學及至國外實習，獲教育部補助款全國第一；另率先成立全國第一所閱讀書寫暨素養課程研發中心，成為教育部推動閱讀與書寫創新的全國典範。

靜宜透過食品生技、化妝品等專業，發展預防醫學的大健康產業，並連結農業，開發機能性及健康食品。配合高齡化社會，與國發會合作深入各地進行創生、培育人才，將地方特色或水果農產等發揚光大。

唐傳義說，靜宜最努力就是走向「國際化」，獲教育部學海飛颺、學海惜珠、學海築夢及新南向學海築夢等計畫總額全國第一；全球姐妹校四百卅多所，也是ＩＳＥＰ國際學生交換計畫在台第一所會員學校，學生可前往全球七百卅多所海外學校留學，培養學生跨文化與外語溝通能力，並擴展視野，增進國際移動力，順利接軌國際。

教育部靜宜大學
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