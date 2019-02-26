私大退場轉型新增「預警學校」 但不公布名單

2019-02-26 23:13 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北報導



教育部近日修正公布教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則，建立早期預警機制。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

私立大專校院轉型及退場條例草案在立法院審議，若立法通過，將對外公告專案輔導學校名單。為避免公開校名對學校產生衝擊，教育部新增「預警學校」機制。預警指標包括學校財務狀況惡化、最近一學年度新生註冊率未達六成等。預警學校名單不對外公布，但限期不改善，將列專案輔導學校。

此外，康寧大學去年涉透過仲介招收斯里蘭卡境外生、未告訴學生不得非法打工等，被教育部列為專案輔導學校。教育部也修正現行專案輔導學校篩選指標，明確定義學校財務惡化、師資質量基準不符合規定的樣態，並對專輔學校實施維護學生受教權益檢核、財務查核等輔導措施。

教育部技職司專委柯今尉說，有預警機制後，會先提醒學校財務或教學品質已有問題。限期未改善就列為專輔學校，改善就回到一般學校。專輔學校兩年內改善就回到預警學校，觀察一年若未再惡化就回到一般學校。過去列為專輔學校指標不明確，修正後有更清楚定義。例如財務顯著惡化包括：最近兩年內學校每月可用資金，無法維持三個月經常性現金支出月數，累計達十二個月等。

全國私校工會理事長尤榮輝說，預警學校如被送入「加護病房」，專輔學校幾乎是進入「安寧病房」。教育部設計預警機制，相當「佛心」，但恐讓學生誤入雷區，進入辦學不佳學校的風險。教育部應公開預警學校名單，保障學生受教權。

高教工會組織部主任林柏儀說，從永達、高鳳、高美等校的經驗來看，教育部專案輔導未撤換辦學不力的董事會，也未挹注資源協助，只讓學校走向停招與停辦，傷害師生權益。如今又再增加預警以規避專輔，代表教育部更消極對待辦學不力學校。