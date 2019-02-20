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水中藻類易致病 成大推新檢測技術

2019-02-20 22:37台灣醒報 記者施養正╱台北報導

林財富教授利用分子監測技術快速解析水中藻類及毒素。（photo by 施養正/台...
林財富教授利用分子監測技術快速解析水中藻類及毒素。（photo by 施養正/台灣醒報）
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「人體長期飲用汙染水源，將大大增加肝病風險。」成大環工系教授林財富表示，飲用水中最常出現藻類殘留的微囊藻毒素及柱孢藻毒素，長期飲用易導致肝硬化、肝癌等疾病，呼籲國人若聞到飲用水有異臭、霉味應避免飲用。他更說，創新的「分子監測技術」將比傳統檢測縮短近30倍的時間，更快速提供水庫工作人員精準的分析結果。

科技部工程技術研究發展司司長徐碩鴻指出，林財富教授與其團隊的創新研究大大鎖短水中藻類毒素判別的時間，易可精確預測水庫、水廠的處理效率，增進國人用水保障。林財富表示，傳統的顯微鏡技術採樣一個藻類需一個小時，成大團隊的「分子監測技術」將縮短近30倍的時間，能快速提供水庫工作人員精準的分析結果。

林財富更說，配合政府「新南向政策」，目前已協助菲律賓進行首次水質調查研究，並結合台灣廠商捐贈移動實驗室。他補充，近年來已執行美國、澳洲、泰國等約11項計畫，研發產品也將進入技術轉移階段，不久後即可量產。

「讓全世界都有安全的飲用水。」林財富說，聯合國公布於2016年公布17巷永續發展目標，其中就包括水源議題，期望在2030年前讓全球人民享用安全的飲用水，足見水質安全已成國際重大議題，他指出，台灣的公共配水將近60%以上仰賴水庫，然而因管理困難，容易產生優養化問題，引發藻華及毒臭，直接衝擊飲用水的舒適及安全。

徐碩鴻補充，林財富團隊的技術除應用於水質安全外，更能擴大至水產養殖、汙水處理等環保領域，水資源安全是台灣與世界共通的難題，創新的技術具有快速、精確的優勢，有效避免節省時間與經費的消耗，目前團隊在海外成績亮眼，並在國際期刊發表多篇論文，事關全球民生議題，研究深具市場潛力。

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