私大宿舍質量未達標 將扣補助

2019-02-21 00:28 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北報導



去年文大大群館爭議，讓外界關注大學宿舍床位不足的問題，教育部公布新增學生宿舍供給及品質計畫評比。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

去年文化大學大群館爭議，讓外界再度關注大學宿舍床位不足的問題，教育部近日公布「獎勵私立大學校院校務發展計畫要點」，新增學生宿舍供給及品質計畫評比，未達前一年度學生宿舍供給及品質計畫達成率的八成者，將減計一成獎勵經費，一Ｏ九年實施。

依據要點，學校須將學生宿舍供給及品質計畫納入校務發展年度經費支用計畫書。新增的學生宿舍供給及品質計畫達成率獎勵經費減計原則，學校前一年度學生宿舍供給及品質計畫達成率不佳，得減計核配獎勵經費的部分經費。

教育部高教司科長吳志偉說，學校未達前一年度學生宿舍供給及品質計畫達成率的八成，將減計一成獎勵經費，達八成以上未達八成五扣百分之五，八成五以上未達九成者減百分之二，九成以上不扣減。

吳志偉說，過去只針對學校宿舍的床位數等量化指標，作為私校獎補助核給經費的評比標準，床位數越多、核給的經費越多。但除了數量，品質也很重要，新的獎補助辦法強化質化指標，要求學校主動針對宿舍品質或床位不足等，提出中長期的校務發展規畫，並逐步改善。

高教工會組織部主任林柏儀說，教育部過去放任各大學擴大招生的過程中，沒有對增添學生宿舍做同比率的要求，導致台灣各大學學生宿舍不足。單靠增添獎補助款的指標恐遠不足夠。政府應盡速設定學生宿舍床位占需住宿學生比率的一定基準，要求各校遵守，並逐年提升改善，若未達基準則強制減招，才能疏導學生並滿足整體需求。

台灣首府大學校長戴文雄表示，友善校園不只看學生學習和活動空間，更重要的是宿舍「要讓學生有家的感覺。」

此外，要點中今年也新增體育推展成效指標，納入體育課必修情形、學校辦理運動賽事、學校體育設施與維護及管理情形等評比項目。體育署學校體育組副組長蔡忠益說，很多大學生寧可花錢上健身房，或是夜跑、游泳，代表現在大學體育課可能不符學生需求，建議學校開發更多元、適合大學生的體育課。