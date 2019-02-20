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停止肉搜與獵巫！雄女榜首的感情 無需他人指點

2019-02-20 15:53女人迷：最走心的女力媒體

一名去年考上台大醫科的雄女榜首，情史成為媒體焦點。圖為台大校園一景。 聯合報系資...
一名去年考上台大醫科的雄女榜首，情史成為媒體焦點。圖為台大校園一景。 聯合報系資料照／記者陳柏亨攝影
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雄女榜首進台大醫科，與男友感情狀態成為熱議焦點。當所有人目光聚集在兩人身上，甚至開始人身攻擊，當事人隱私在哪？

去年 8 月，雄女榜首進台大醫科引發熱議，只因女學生在受訪時，無意間提及，自己與成績優秀的雄中男友交往後課業逐漸進步，輿論焦點瞬間從學業轉移至兩人感情狀態。當時，女學生為大考付出的努力，被媒體和大眾簡化為「因為交學霸男友才上台大」，隱約顯現「女性必須依靠男性才可能成功」的價值觀。此外，因為女學生成榜首、男學生需重考，被網友預測未來必定分手。 02 月 14 日， PTT 網友們開始熱議兩人是否已分開，引起媒體注意並大肆報導。

網路新聞標題截圖。圖／女人迷提供
網路新聞標題截圖。圖／女人迷提供
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起初，只是網友閒聊，隨著討論愈演愈烈，媒體為跟上話題熱度，也展開追擊報導，不少新聞輔以聳動標題。然而，無論是網友或媒體，言論都充滿猜測性，從兩人「分手與否」談論到「分手原因」、「雙方現況」，幾乎沒經過當事人聲明或確認。

從輿論風向來看，大部分人以「帶綠帽」、「無縫接軌」來形容女方作為；也有人戲謔地說，台女素質就是如此。社會究竟對女性抱有什麼期待？對許多鄉民們來說，是否一年後仍未分手，才是所謂「好的女生」？

當輿論不斷擴大，也隨之出現許多羞辱當事人的語句，不僅是散播謠言，也未給予當事人應有的尊重。

當所有人目光聚集在兩人身上，甚至開始人身攻擊，當事人隱私在哪？謠言滿天飛的此刻，獵巫正在發生。

PTT截圖。圖／女人迷提供
PTT截圖。圖／女人迷提供
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獵巫：任何事，都能將我定罪

媒體和鄉民們對事件窮追猛打，企圖從女學生私人臉書、 Instagram 挖掘更多蛛絲馬跡。彷彿獵巫般，各式各樣對當事人的猜想或「推測」接踵而來，難以確認是否屬實的當事人資訊、說過的話，都被網友拿來當作「素材」，大肆討論。這件事彷彿成了變相的獵巫行動。

獵巫出現於 12 世紀，在 16 世紀達到高峰，透過各種千奇百怪的罪狀和理由，來定義妳是不是「女巫」，畢竟，欲加之罪，何患無辭？在《獵・殺・女巫》一書中，作者 Anne Llewellyn Barstow 即指出：「女巫迫害的戲劇性事件加強了厭女主義傳統的傳承及父權的控制，貶抑了女人的地位。」厭女，大抵指稱存在父權體制底下的一種普遍信念，認為女人天生就是邪惡的，在這個事件中，和某些網友覺得「說中了吧！女方一定會甩掉男方」思維不謀而合。

人與人的聚散離合，會因為相處狀況而改變。難道只要兩人「在一起」，就是好結果嗎？

網友為什麼要特地在情人節，將這件舊聞拿出來閒聊？情人節給人的既定印象似乎不外乎是甜蜜或戀愛，其實，如果情人節想訴說的是「愛情」，那我們好像忽略「愛情」在不同狀態的可能性——暗戀、熱戀、失戀、分手、重聚、寬宥⋯⋯。

不斷被網友批評，也許只是因為沒有滿足網友們對理想親密關係的投射，但不表示當事人的處境或抉擇，有非黑即白的對錯。

從事件中可看出，造成這次風波的不僅僅是媒體，網友也佔據極大因素。

我們身處於網路快速發展的時代，比起幾十年前只能透過在街巷口耳相傳，現在僅需敲幾下鍵盤，你的想法和發言就能傳播到世界各地。從前，唯傳統媒體持有話語權；現在人人都能是自媒體，我們終於擁有更多發言空間。無論是一般媒體、社群媒體或自媒體，都是一體兩面的媒介，許多資訊也容易在龐雜混亂的情況中恣意流竄。

也許你成了獵巫的一份子卻渾然不知——我們不必歸咎於工具，而是將責任回歸於「人」本身。

其實，當事人一開始不過就是某則報導的受訪者，並非公眾人物，僅因具有話題性，成了眾矢之的。網友對這件事發表許多聯想和猜測，媒體再進而根據這些臆測，產出似真似假的報導，可能已對當事人產生莫大影響。

無論是誰，兩人戀愛、分手，本是私事。

感情確實會因為許多原因，決定交往或分開，對大家而言再正常不過，當事人卻無端被放大檢視，不得脫身。對於「關係」，我們或許能有更多想像。一段感情的開始或結束，無論是否好聚好散，終究是兩人協調和互動後的結果。

最重要的是，我們應好好照顧當事人情緒，還給他們應有的尊重。

畢竟，最瞭解狀況的人，是在這段關係裡的雙方，不是大眾。

【推薦閱讀】

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本文由女人迷授權，原文連結請點

停止肉搜與獵巫！雄女榜首的感情，無需他人指點

台大愛情社群媒體PTT

女人迷：最走心的女力媒體

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