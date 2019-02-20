響應中央 交大、成大衝綠能人才

2019-02-20 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ／台北報導



次世代能源儀表系統將安裝於台南的沙崙智慧綠能科學城「節能示範屋」，圖為其外觀示意圖。 圖／工研院提供 分享 facebook

交通大學昨天宣布，響應中央推動台南沙崙綠能科學城，將在交大台南校區打造大學研究園區，邀請企業入駐，並增設智慧科學暨綠能學院。

日前，成功大學也與工研院合作「低碳能源園區」，顯示兩校皆有意在此區培育綠能產業人才。

沙崙智慧綠能科學城是國內首座綠能科技測試的驗證場域，也是中央鎖定推動重要創新基地之一，交大台南校區是第一個進駐單位，二○○九年成立光電學院，如今再籌設智慧科學暨綠能學院，最大亮點是仿照美國史丹佛大學作法，讓企業直接入住校園，讓學生一入學，即可參與業界計畫，弭平產學落差。

交大校長張懋中表示，這是國內產學合作的新模式，計畫已獲宏碁集團創辦人施振榮與十多家智慧科技相關企業支持。未來也將興建兩棟建築，交大僅出土地，產學合作單位聯合出資十六億元，成立研究中心，強調「不做生產，只做研發」。

下周一第一棟大樓致遠樓動土典禮，總統蔡英文也將出席。

張懋中則說，智慧科學暨綠能學院預計明年招生，從碩士階段起步、逐步朝向博士；估計會有六十二位教授，其中卅一名為新聘，其餘由交大電機、資訊、理、工學院師資支持。

成功大學歸仁校區距離沙崙綠能科學城五分鐘車程，校長蘇慧貞表示，日前成大也與工研院合作「低碳能源園區」，讓校內機械、材料、生態、建築等專業人才，與廠商共同進行研發，著眼能源創新、永續經營。

蘇慧貞表示，許多學生在能源、電池領域有進展，獲教育部支持成立「研究服務型公司」，拿到第一期資助金，即在校內展開創業，等於是校友成為園區內業者，與學生共同研發創新。