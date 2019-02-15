VR+搖桿「人體解剖」 清大教學逼真

2019-02-15 23:23 聯合報 記者郭宣彣／新竹報導



清華學生使用頭戴式VR眼罩及手持式搖桿就可以放大、縮小及旋轉檢視人體器官細節。 圖／清華大學提供 分享 facebook

清華大學醫學科學系引入10套VR虛擬實境人體解剖系統，將首開「人體解剖虛擬實境教學」課程，也成為非醫學大學中唯一建置VR解剖設備的大學。

生命科學院醫學科學系主任陳令儀表示，學生只要用頭戴式VR眼罩及手持式搖桿，可以一層層揭開人體肌肉、骨骼，甚至是大體解剖也不一定看得清楚的動脈、靜脈、神經及腦部、眼球等器官都能清楚解析。

陳令儀表示，醫科系培養開發臨床醫療器材、藥物、及研究疾病病理的人才，人體解剖學正是醫學科學教育的基礎，因此學校大力建置相關VR軟硬體設備。

她說，傳統的人體生理與解剖學課程通常採用書籍、簡易教具或觀看影片方式進行，很難讓學生有仿真的立體空間感，透過VR虛擬實境人體解剖系統，學生可一對一反覆互動練習，學習成效大大加分。

「我現在進到眼球了，這是鞏膜，接下來是角膜、脈胳膜、水晶體。」清華生命科學院大四生徐越明戴上VR眼罩，手握搖桿輕點，眼球上的鞏膜、角膜等就一層層揭開，還能旋轉看到眼球的背面，並且放大看得更精細，這些都是大體解剖做不到的。

不過，因VR人體解剖系統尚無法提供仿真的「回饋觸感」，一刀劃下去、切到肌肉跟切肝臟的手感是否不同？陳令儀表示，未來可望與校內理工學院的教授合作，進一步研發具有「觸感」的VR解剖系統，或開發結合虛擬實境設備與生理檢測的醫療器材來協助學生們克服緊張怯場。