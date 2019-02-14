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台大英文免修測驗 本學期起增為2次

2019-02-14 23:35聯合報 記者馮靖惠／台北報導

台大近日提出英語畢業門檻檢討措施。 圖／聯合報系資料照片
台大近日提出英語畢業門檻檢討措施。 圖／聯合報系資料照片
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全台五十六所一般大專校院設英檢畢業門檻，台大目前規定學生修完大一英文和進階英語可畢業，可用外部英檢成績抵免，或考校內免修暨分班測驗，考過得免修進階英語。台大近日提出檢討措施，暫無廢除英語畢業門檻要求的規畫，但將免修測驗由一次增為兩次，本學期上路。

佛光大學與國北教大前年廢除英檢門檻，政大和中正也於去年廢止。目前台大規定大一英文和進階英語皆屬校內必修課程，作為畢業要求，各有免修條件，台大學生會則主張廢除英語畢業門檻。

台大學生會長吳奕柔表示，「英語好＝國際化」的世代早已過去，且學生自主學習能力提高，都會主動專研第二外語或英文授課的專業科目，認為應回歸大一英文的完整課程即可。雖然校方有設校內英文免修暨分班測驗，實質上還有九成同學直接考校外檢定來抵免進階英語，「學校還是把台大學生英語能力考核責任外包給校外營利單位。」

台大表示，目前每學年約有六百多名學生修讀進階英語課程，而學士班學生約有一成修習進階英語。學生申請免修進階英語課程的方式多元，可依其需求來選擇免修方式，除常見的英文檢定，也可參加校內的免修測驗，通過均可申請免修。

台大教務長丁詩同說，每學年約有七百名學生免修大一英文和進階英語。一學年有一千多人是修完大一英文後，參加免修考試通過，就不用上進階英語，但仍有未通過的五、六百名學生，「學校不能不考慮他們」，且修過進階英語的學生，高達八成認為教材難易適中，也讓他們重拾對英語的興趣。

他指出，台大暫無廢除英語畢業門檻的規畫，決定將校內英文免修測驗由一次改為兩次。將免修測驗增至兩次，給學生多一次機會。丁詩同也坦言，大一英文確有改善空間，已跟外文系教師溝通，一起提升大一英文的教學內涵和授課方式。

教育部高教司專委王淑娟說，學校若要設定英檢畢業門檻，教育部尊重，但必須提供進修、輔導等完整配套措施，例如分級分班教學、補救教學等。

台大大學生教育部
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