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清華體育系改名運動科學系 培育智慧運動員

2019-02-13 14:22聯合晚報 記者馮靖惠／台北報導

清華大學體育系宣布將更名轉型為運動科學系，明年將分「運動競技組」及「運動科學組」兩組招生。「運動科學組」不考術科，只採計學科，並以「個人申請」管道入學，招收對運動相關AI人工智慧、神經科學及運動管理科學有興趣的高中生， 這也是清華體育系首次開放部分名額只採計學科、不考術科。

「運動競技組」則以招收國內一流的運動員為目標，將培育體壇國手及國家教練。這項消息一出，已吸引榮獲2016年里約奧運銅牌、去年雅加達亞運銀牌的射箭隊好手譚雅婷與林詩嘉計畫報考。

清華大學校長賀陳弘指出，人工智慧時代來臨，很多工作會被機器人取代，人們將有更多時間投入運動健身，因此，運動科學稱得上是「未來概念產業股」。他表示，運動科學的領域涵蓋生理、心理、管理、電子、力學、材料，有很寬廣的研究發展空間。

清華大學與新竹教大合校後，增納體育系所。竹教大體育系成立於1999年，目標以師資培育為主，畢業生約8成均投入國小教職，但隨著師資環境改變，投入教職的畢業生比率已逐年降至2成，系所也積極尋求轉型。

運動科學系主任邱文信說，清華運動科學系的「競技組」與「科學組」兩組學生還必須跨組合作8學分的畢業專題，如以某一專項運動員訓練方式、運動器材研發或賽事分析等為主題，找出問題、提出解決方案並公開發表。

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