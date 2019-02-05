中金院成立AI人工智慧學系 廣招全國高中職程式高手

2019-02-05 17:22 聯合新聞網 台北訊



程式創客營學生於中信金融管理學院AI教室發表成果。 圖／中金院提供 分享 facebook

金融業將是科技人才的新舞台！中信金融管理學院(中金院)過去以「金融」為人才培育重點，因應「智慧金融」崛起，不僅於校內全面改造課程DNA，開設「程式創客營」及「AI創客營」營隊式課程，注入金融科技(FinTech)與人工智慧(Artificial Intelligence, AI)元素，108學年起更增設「AI人工智慧學系」，並規畫於今(108)年6月舉辦AI程式設計競賽，希望廣招全國高中職程式高手加入國際智慧金融家的行列，培育AI跨領域人才。

中金院AI人工智慧學系以人工智慧(Artificial Intelligence)、區塊鍵(Blockchain)、雲端運算(Cloud Computing)及大數據(Big Data)等ABCD四大方向為設計主軸，並結合企業實務技能應用，培養學生包括金融科技能力、程式設計能力、大數據分析能力、AI資料分析能力、AI機器學習與深度學習能力等各面向技能，課程中再加入設計思考(Design Thinking)元素，進而推展到使用者體驗(User Experience)層面，確保學生畢業後可無縫接軌智慧金融、監理科技、智能保險、智慧管理、機器人理財等多種金融科技產業。

以「公益為先、助弱扶優」理念辦學的中金院，創校四年來註冊率年年達100%，更榮登2018企業最看好年輕潛力大學排行第一名，優異的辦學表現也被教育部視為高教轉型典範。中金院除了財務金融學系、財經法律學系及企業管理學系外，另有不分系的金融管理學士班，課程規劃跳脫傳統的修課模式，開設了涵蓋國際金融、國際金融行銷、國際法律、智慧金融、金融大數據、律師專業證照、商場管理、運動分析管理等八項具專業特色學分學程，多元彈性的修課方式，打破傳統單一系所修課框架，提供學生更廣泛及跨領域的自主學習，協助同學發掘自我特質，發展個人專長。

要邁向國際舞台，除了專業知識外還必須要具備良好的外語溝通能力，中金院每年舉辦兩梯次全英文營隊，搭配中金院於校內打造ICRT臺南台的專業錄音室、攝影棚，將英文融入學生生活，提供學生英文廣播實戰機會與沉浸式學習環境，朝國際化校園邁進。中金院更積極與法國雷恩商學院、日本早稻田大學、菲律賓LPU等多所國際知名商學院合作，全額補助優秀學生海外金融見習機會，培養學生全球化視野，進而培育具國際觀的產業實務人才。

走在金融科技的尖端、掌握時代脈動的中金院，創校四年來吸引許多學生及家長高度關注。未來，中金院將持續用心辦學，精心設計結合時代科技脈動AI實務技能課程，期盼為國家、社會培育更多具備科技素養之智慧金融人才。

中信金融管理學院官方網站：www.ctbc.edu.tw