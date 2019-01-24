微型相機鏡頭比紙還薄 清大研發揚名國際

2019-01-24 14:35 聯合晚報 記者郭宣彣／新竹報導



微型相機鏡頭大突破。清華大學光電所助理教授劉昌樺與美國華盛頓大學研究團隊合作，研發出不用玻璃折射成像，而是以數萬個極微小的奈米柱排列為同心圓來改變光穿透速度的超平面透鏡，厚度比紙還薄、甚至還可像貼紙一樣撕下轉貼，未來可應用在相機、手機及微創手術導管等鏡頭上。

這項全球最薄介電質超平面透鏡的研究成果，登上了國際頂尖期刊Nano Letters，外國媒體爭相報導，並以「超超薄的平面鏡頭」、「光學鏡頭從3D變2D」、「永別了，立體玻璃鏡頭」標題來形容這項重大突破，也讓清華大學的研究能量揚名國際。

清華大學光電所助理教授劉昌樺研發出世界上最薄的介電質超平面透鏡。 清華大學／提供 分享 facebook

劉昌樺說，傳統玻璃透鏡需要經過打磨、拋光等昂貴製作過程，厚度往往達數毫米。近三年奈米技術和奈米光學精進，開啟了人工平面透鏡「介電質超平面透鏡」的研究領域，採用半導體材料來改變光穿透的速度，達到跟傳統透鏡一樣好的效果。

可像貼紙撕下來再轉貼

劉昌樺採用創新的光學設計方法，製作出更加輕薄的透鏡，直徑只有頭髮的1%；厚度僅190奈米，比五萬分之一公分還要薄，創下世界上最薄介電質平面透鏡的紀錄；還能像貼紙一樣撕下來再貼在其他的基板上。

劉昌樺目前在實驗室使用電子束顯微鏡來製作超平面透鏡，未來這套技術如獲業界採用，用半導體製程的曝光機及光罩來製作透鏡，數秒可完成。劉昌樺說，未來透鏡輕薄化，不只改變手機及相機鏡頭、放大鏡、近視眼鏡等，更可讓由許多鏡頭組合而成的儀器微型化，「小小光學元件改變，可能帶動醫療領域的重大革命。」