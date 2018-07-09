台大校長遴選爭議僵持不下 學者擔憂寒蟬效應

2018-07-09 08:01 聯合新聞網 文／遠見提供



圖／遠見提供 分享 facebook 今年的元月5日，台大校長遴選結果出爐，由台大財金系講座教授管中閔為新任校長，但任誰都想不到，這一刻卻也敲響了大學自主的喪鐘。

卡管案一卡就是百餘日，教育部於4月底正式退回，要求台大重啟遴選。這也促成包含台大、清大、交大、成大等14所學校組成跨校的大學自主聯盟，十幾位學者還在昨天（7月6日）召開國際記者會，希望卡管案不要波及接下來幾項重大的大學人事案與預算分配。

除台大、清大、政大、中興等國立學校，私立銘傳大學校長李銓也應邀力挺大學自主。來自各方的學者在會場上砲聲隆隆，討論焦點全集中在「寒蟬效應」四個字上。

政治大學教育系教授周祝瑛轉述，被點名接任教育部長的現任中山大學校長鄭英耀曾向她表示，教育部長和行政院自打嘴巴，這樣是不對的，不分藍綠，（管案）對執政黨來說都是一個很糟糕的事情，因為我會擔心接下來政大、台北大學要選新校長，變成都要找政治正確的人，其他人就會自我審查，受到顏色影響。就算把「管」換下來，其他人接任校長時，外界也會看不起他或覺得他沒有分量。

自主聯盟召集人，同時也是台大政治系教授蘇宏達表示，有許多年輕老師支持卻不敢站出來，讓他們這些已升任教授的老師出來頂，而且還不得不頂這個壓力，因為再拖下去，台灣的高教完全沒有希望。

蘇宏達說，「連台大都敢動，從幼稚園到中小學，還有哪一所學校，政治力不敢介入？教育部現在釋放的訊號就是說，你沒有權利就要你當個陽春學者，不要出來擔任行政職。」

中研院歷史研究所院士黃一農提到，前幾天在和其他院士討論「卡管案」的過程中有不同的聲音，其中，有一位修訂大學法第9條保障大學自主的當事人在現場，他竟然贊成教育部可以派三個人參加遴選會議、在名單勾選完人選後，又可以有權力否決。所以黃一農認為，如果是這樣，這是比以前更惡的惡法。

他又進一步指出，當時在會議討論時，幾乎一面倒支持擱置管案，但投票出來的結果，卻是另一回事，最後是以高達6成的比率通過籲請政府落實大學自主的提案。這意味著有許多人不敢公開表達真正的想法。

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其實，大學無法自主，最大的壓力來自於經費，最終都不得不向教育部低頭。前清華大學EMBA執行長黎正中一針見血指出，大學自主的前提是，經濟也一定要自主，清華大學前校長劉立俊以前都說清華跟中研院一樣，每年有26億的預算，現在變成13億，當然辦學就會比較困難。

他認為，會不會找企業、有沒有企業願意贊助學校非常重要，否則錢都從教育部來，自主講出來也氣虛了，畢竟拿教育部的錢手軟。必須有一個宏觀的募款計畫，只要一家企業贊助1億，找20家就可以不用跟政府拿錢，這時候才有立場去談自主。

周祝瑛說，政府現在要推高教法人化，誰能掌握大學就是掌握了資源，由於台大的經費居高教之首，因此會被教育部嚴格控管，將黑手伸進去。

但解鈴還須繫鈴人，前台大校長李嗣涔認為，現在沒人敢接教育部長，正是因為沒人願意違法、違反良心。他會出面是因為這次拔管事件不止重創台大，也波及整個高教圈。

他進一步指出，過去大學校長曾由政府直接指派，在他上任之前已經變成兩階段遴選，又進一步在開放大學自主的趨勢下，變成由教育部派委員進入遴選，共同決定校長人選，由二階改為一階，就是因為教育部要管愈少愈好，但教育部這次在共同勾選後，沒有誠信、不尊重制度，創立大學自主聯盟後，將持續喚醒長期以來沈默的聲音，促進大眾反思教育部在這整件事當中的地位。

（文／白育綸 攝影／張智傑 本文出自2018.7.7《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）