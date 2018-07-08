台灣青年海外搭僑 展開菲律賓首日行程

2018-07-08 22:45 中央社 馬尼拉8日專電



僑務委員會「台灣青年海外搭僑計畫」首次在菲律賓辦理，來自台灣多所大學的10名青年，今天展開一週的行程，將拜訪華校、菲華團體、台商企業等，拓展國際視野。

這群青年由國立中央大學學生林子甄擔任組長，7日抵達馬尼拉，僑委會駐菲僑教中心「菲華文教服務中心」主任尤正才、副主任黃鳳嬌接機，安排寄宿在僑務委員黃清榮家中。

一行人今天正式展開菲律賓行程，上午與菲律賓台商總會青年商會幹部座談，下午拜會菲律賓台灣同鄉會，與同鄉會青年座談，傍晚參訪台商經營全菲規模最大台灣小吃連鎖餐廳「二嫂」的總店。

林子甄接受電話訪問時說：「我們希望藉由來到菲律賓，瞭解僑務，學習台商成功經驗，我們第一天的收獲就很豐碩，僑胞與台商對大家非常熱情，分享在海外的奮鬥過程，這些都是很好的人生課程。」

她並表示，大家抵菲後的第一個震憾，就是大馬尼拉地區交通壅塞，房屋非常密集，貧富差距看起來非常懸殊。

2018年僑務委員會台灣青年海外搭僑計畫，獲得總統蔡英文高度重視及肯定，6月8日親自出席「行動啟航暨授旗儀式」。

尤正才說，台灣青年海外搭僑計畫是僑委會委員長吳新興為擴展台灣青年國際視界，增進他們對僑務工作認識及與海外僑界的互動而舉辦，菲律賓地區今年是首度辦理。

10名台灣青年將在菲國停留到15日，這段期間將獲得僑務委員黃世模、林在良、高士誠、呂秀男、蔡婉兒及黃清榮等人的積極贊助與接待。

除了今天的參訪行程之外，他們明天起將陸續拜會傳統僑團菲華文經總會、菲華青年服務團總團部，參觀同欣電子科技、磐石獎得主江福龍的穩贏科技等多家台商企業。

其他行程還包括拜會靈惠學院、晨光中學及描東岸及時小學等華校，觀摩台灣教育替代役男示範教學，走訪慈濟基金會菲律賓分會及環保資源回收工作站，拜會駐菲代表處、菲華關愛基金會，以及菲國政要。

返台前，這群青年將在菲華文教服務中心禮堂分享心得，與替代役男座談交流，以及見證僑務委員頒發菲律賓清寒僑生獎學金，支持赴台灣就讀高職建教合作專班。