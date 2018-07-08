推美學教育 樹德科大師生走入社區

2018-07-08 11:23 中央社 高雄8日電



樹德科技大學應用設計研究所助理教授陳雯萍，在校導入生活創意產品設計有成，近日將率學生走進高雄市岡山區社區，利用暑假進行生活美學產品設計的策展與研習，推廣美學教育。

陳雯萍在學校結合課程，導入生活創意產品設計，引導學生以生活隨手可得的器具、物品或廢棄物，藉由巧思化腐朽為神奇，賦予新功能，搖身一變創意生活用品。

陳雯萍日前率學生在岡山區公所舉行「創意走入社區翻轉生活-美學生活創意產品設計」發表會，展出33件作品，讓民眾大開眼界，不禁驚嘆「原來生活產品也可以這麼隨心所欲」。

展出作品琳瑯滿目，包括水管變燈管，不使用的環保袋導變提袋時鐘，廢棄羽球拍導入太極意涵變為「時來運轉時鐘」，不穿的牛仔褲變身為時尚背包及手提袋包，還有將一條條麻繩與瓦楞紙繞成時尚時鐘，以及咖啡攪拌棒一根一根組合成的閃亮造型燈等。

發表會後，陳雯萍還啟動行動列車，利用暑假走進岡山區各社區，進行生活美學產品設計的策展與研習。

陳雯萍指出，參與活動的研究所學生都很專業，又有文化涵養，他們在學校「創新產品設計研究」與「專題研究」兩門課程中，對創意導入與生活連接學有專精，也有實作經驗，且也都樂意犧牲暑假走入社區學以致用，推廣美學教育。

陳雯萍認為，美學教育應該是一種涵養，不是學生會畫或做美術作品而已，而是深入內涵的一種素養；美學教育應從生活做起，成為「日常」，並從社區、家庭開始學習。

她說，家長帶孩子親子共學，從家庭生活自然養成，才能成為素養，接著從點、線、面推廣，才能真正提升全民美學素養，這也是師生走入社區的目的。

陳雯萍表示，師生這次特別結合環保回收再利用概念，進行廢棄物再造，設計出生活用品，賦予新價值，讓廢棄物也可變為實用美觀的創意生活用品，能深入社區推廣美學教育並兼做環保，一舉兩得。

岡山區長林文祺指出，岡山有36個社區，各種產業多元豐富，非常需要透過大學師生的力量導入社區，活化社區資源。這次樹德科大師生善盡社會責任，讓美學教育從家庭、社區與生活中做起，值得肯定。