台大鹿鳴堂將拆 僑光堂歷史不再 學者：抹除實體見證

2018-07-08 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



位於台大校園內的鹿鳴堂將於7月11日拆除，鹿鳴堂原名僑光堂，是僑務委員會所建的大型僑生活動中心，台大教授指，鹿鳴堂是台大校內罕見仿中國式、具國族意象的建築，推測是當年僑委會想「召喚」海外華僑所設計，認為拆掉等於抹除這段歷史的實體見證。

呈載眾多台大學生和校友記憶的鹿鳴堂，將於7月11日展開60天拆除工程。校方表示，由於鹿鳴堂建物老舊且結構不穩，評估修繕成本過高，並配合卓越聯合大樓興建案整體環境規畫，決議拆除，原址將保留為整片空地，並簡易綠化。鹿鳴商場的餐飲服務機能，將遷移至旁邊的卓越聯合中心。

鹿鳴堂前身為僑光堂，設計建築師是創立淡江大學建築系的馬惕乾，始建於1967年，為每年雙十國慶接待歸國僑胞的主要場所，舉辦各式活動、典禮。這裡見證中華民國憲法的第一次修憲，更舉辦第一屆全國書展；1979年，第一批來台定居的澎湖越南華僑難民黃光慧等人，經僑委會安排搭機來台後，先暫住的地方，就是僑光堂。

直至1996年僑委會遷出，才由台大校方收回使用，並經整修且引據《詩經．小雅》的〈鹿鳴〉篇，取其迎賓之意，更名為「鹿鳴堂」。

2002年，鹿鳴廣場誕生，2005年鹿鳴堂經大幅整修，一樓改做為商場和餐廳，二樓整修後做為台大劇場，培育眾多劇場人才。

台大城鄉所助理教授賴仕堯表示，鹿鳴堂是台大校園內，少有中國式仿古建築元素，如紅柱及仿中國木造的雀替、雨批，雨批其上還仿明清時代官式建築欄杆的語彙。

分析台大校園建築風格，賴仕堯說，日治時期形成西洋新古典式樣，戰後50至70年代，多為現代主義建築思潮，從戰後歷史看來，仿古形式建築並不曾出現在台大，但鹿鳴堂為何會是仿古造形，就要看它的歷史脈絡。

「鹿鳴堂會在台大出現是一個歷史偶然」。賴仕堯說，當年僑委會為擴大僑務工作，蓋了鹿鳴堂，他推論，當時因要「召喚」海外華僑，必須蓋一個具有強烈國族符號的建築，在中華文化復興運動發起隔年開始興建的鹿鳴堂，很可能是在此脈絡下採用仿古造形。包括文大校舍（張其昀創辦）、南海學園等建築，都是在此時代背景下所興建。

賴仕堯說，鹿鳴堂另一個特色是中國建築式樣上沒有的，即是牆壁上一顆一顆的正方錐體，也是馬惕乾在現代主義與國族符號之間，折衝、妥協下的結果。

賴仕堯說，馬惕乾是土木工程師，重視構造、反對裝飾。這些錐體是外凸內凹，有綁鋼筋，而是建築構造的一部分，他推測馬惕乾雖面對僑委會要求「仿古」，但仍嘗試突破在舊形式的框架中，追求構造的真實性。

台大城鄉所博士生郁良溎表示，鹿鳴堂是現存仿中國傳統語𢑥的建築在台大的唯一案例，建築物本身具有特殊的歷史脈絡，現代造型兼具古典傳統風格之建築，反映當時台灣建築特色，有其時代意義。

「把鹿鳴堂拆了，台大校園空間發展歷史過程中的實體見證就被抹除了。」賴仕堯說，有建築物在，經常性的接觸，體會更深刻。當知道它的「身世」、使用它時，會有更有深刻的意義。

有網友說，以前僑光堂時代，再過去一點是國防部營區（就是現在小教堂與管理學院一館），台大管樂團有些學長在國防部「示範樂隊」服役，放假跟收假時，都會在僑光堂的男廁換裝再進出營區。也有僑生回憶，想當年僑光堂是僑生們最熟悉的地方，民國50多年至65年間，先父每年都會帶團來台參加雙十國慶。

94年起在台大中文系兼任的北一女中教師歐陽宜璋，開始指導服務社團種子教育社的社課和寒暑假營隊教學演示，地點就在鹿鳴堂對面的共同教室，周末或周日先生常帶著兩個兒子在鹿鳴堂前的廣場活動，因為無論是鹿鳴堂內的輕食或走廊的露天座椅，視野都很開闊，鹿鳴堂前大草原也常見小動物的通行飛翔，是一個屬於全家的和學生活動的地方。