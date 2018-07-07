結合交通專長 大學生投入花博志工服務

2018-07-07 12:38 中央社 台中7日電



2018台中花博邀請全民共同響應，就讀逢甲大學運輸與物流學系的學生郭丞翊，也投入交通及導覽志工行列，希望發揮交通運輸所學，在花博期間學習更多專業。

郭丞翊受訪表示，2010年時曾參觀台北國際花卉博覽會，當時便對花博產生心靈上的悸動，之後接收到2018台中世界花卉博覽會的訊息也十分期待，並關注花博志工招募資訊，便報名參加導覽組及交通組志工。

他說，去年前往后里參觀台中國際花毯節，搭乘「花漾線」、「幸福線」導覽專車至周邊景點賞遊，並參加花博臉書粉絲專頁舉辦的「猜花拿石虎家族限量月曆」活動，認為台中花博是有別於一般展覽形式，將園藝農業與科技結合，對屆時將呈現的景象，以及互動、裝置藝術等，心中充滿期待。

郭丞翊指出，台中花博因有多個展區，在交通接駁上相對重要，加上展覽期間民眾除搭乘大眾運輸工具，也將有大量車流湧入，希望利用自身所學專長結合志工服務，能突破自我，在溝通表達能力上更提升。

2018台中花博招募志工，將在展覽期間投入服務，分為票務、指引、安全、交通、導覽、環保、展演、衛生及客服等9大任務分組，希望透過志工號召組成團隊投入花博服務，在過程中增加社會參與、團隊合作的能力以凝聚公民意識。