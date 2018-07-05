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年薪平均150萬！ 電資碩畢直接進入業界 博士生減少

2018-07-05 07:30聯合報 記者吳佩旻／台北報導

圖為台灣大學畢業典禮。 圖／聯合報系資料照片
圖為台灣大學畢業典禮。 圖／聯合報系資料照片
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藝術領域博士班人數十年間翻倍，資工領域卻下滑，台北藝術大學校長陳愷璜認為，人才培育近來朝跨領域發展，有些讀文學或外語的學士生，畢業後也來選讀戲劇所；台大副教務長張耀文則表示，人文領域博士生原本就不多，因此仍有成長空間。

張耀文說，理工與人文領域的學生人數有落差，兩邊基數不同，不能相提並論。他也說，近幾年來人文領域產業沒有太大變化，仍有發展空間。至於理工，尤其是電機資訊等領域，碩士班畢業年薪平均就有150萬元，讀完博士班雖能加值到200多萬，但有些人不想花時間而打退堂鼓，「就業市場太好讓人頭痛！」

張耀文也推測，博士班人數減少跟社會氛圍有關，他說，曾有一名台大電機系榜首畢業生，念到碩一時突然問他「該不該繼續念博士？」他感到很奇怪，一問之下學生才說，因為爸媽問他「畢業後會不會找不到工作？」張耀文說，許多博士生畢業後怕被問會不會去賣雞排，對未來沒確定感，仍以念碩士班為目標。

元智大學資訊學院院長詹前隆認為，資訊領域博士班人數下降的原因，主要為就讀時間長，平均要念3到5年，學生必須要對學術非常有興趣才能接受，且碩士班畢業後大多前景不錯，只要唸2年，又能接觸時下熱門的AI、物聯網、智慧製造等產業。

但博士畢業後若順利找到教職，月薪有7到8萬，到產業也多從事學術研究，碩士約落在4到5萬，主要做系統開發，仍有段差距。

對於藝術領域博士班人數增加，陳愷璜分析，學生選擇進修的趨勢，就是朝跨領域發展，例如有些大學念文學或外語的學生，會來念戲劇研究所，也有台大物理系及生命科學系的學生，到北藝大來念跨領域研究所。

陳愷璜認為若擁有既有基礎知識，再加上藝術領域能力，能從事的方向相當廣泛，因此包括文資學院、博物館所、藝術教育研究所等，每年招到的學生背景都很多元。

博士生升學高教碩士

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