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碩博士班學生人數藝術類成長最多 理工類下降

2018-07-05 07:35聯合報 記者吳佩旻／台北報導

教育部統計顯示，近十年工程技術、資訊等類別的博士生人數逐漸減少，圖為博士生畢業。...
教育部統計顯示，近十年工程技術、資訊等類別的博士生人數逐漸減少，圖為博士生畢業。 圖／聯合報系資料照片
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大學文憑貶值，為有更好謀職競爭力，考碩博士班成為不少大學生目標。教育部最近統計指出，近10年藝術領域碩博士班成長幅度最大，人數翻倍成長。但AI等資訊科技近年很夯，就讀資訊、工程領域的博士生卻逆勢下降，理工類博士班人數還比十年前減少兩成。

根據統計，全台碩士班從96學年度的3068所，成長到106學年度的3478所，博士班也從96學年度的736所，成長到106學年度的910所，成長幅度驚人。但近年來受少子化衝擊，碩士班人數減少，因為教職少且擔心找不到工作、投資報酬率不符成本等，博士班就讀人數也降了不少。

在就讀領域方面，教育部統計資料顯示，95學年度到105學年度，藝術領域碩士生微幅增加1000多人，博士生則從原本不到400人，十年間躍升至800多人，翻倍成長。

就業市場最夯的資訊及理工技術等領域人才，不但沒有因此培養更多碩博士生，資訊領域部分，10年間學士班人數明顯下滑兩成，從17萬餘人減至14萬餘人，少了約3萬人；碩士班大致持平，維持在2萬多人；博士班則減少近2000人。

理工領域學士班及博士班學生人數均下降，尤以博士班從1.2萬人下降到8000多人最多，減幅達兩成。

教育部代理部長姚立德指出，資訊及理工領域的學生就讀碩士班後，通常就業市場很不錯，至於博士班部分，主要出路是留在學校擔任教職，從事相關學術研究，但受到少子化影響，職缺已越來越少，可能造成學生就讀的意願降低。

為使博士班更能接軌產業端，姚立德說，教育部近來規畫辦理產業博士班，提供學生經費與產業合作，共同進行實用性研究。

教育部少子化碩士博士生高教

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