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因應大學宿舍需求 北市府預計5年內提供4千床位

2018-07-04 14:49聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

文化大學宿舍案凸顯學生住宿問題，根據教育部高教司去年統計，全國學生宿舍供需差額約6萬床。台北市大專院校合計26所，學生宿舍缺額達1萬4772床，其中有7所大專院校床位供需比低於70%。為協助各大專案校學生宿舍的提供，台北市長柯文哲上個月責成由副市長林欽榮召集都市發展局丶都市更新處丶財政局及產業發展局等局處，組成「提供台北市公私立大專院校學生宿舍專案小組」。

都發局日前已拜會教育部高教司，瞭解學生宿舍整體供需數量及未來的政策方向，以利配合中央進行後續規劃，積極評估並規劃多元的方案，提供做為學生宿舍的可行性。

副市長林欽榮下午舉行記者會，指出將配合短中長期計畫提供學生宿舍。短期將依照本府公宅租用分配原則，保留5%比例提供「在本市就學就業者」承租，媒合在地就學學生入住，另在符合法規且區位適合的前提下，提供一定比例的公宅戶數，作為學生宿舍。

中期將協助中央機關活化閒置國有地，加速都市更新回饋興建學生宿舍。長期透過都市計畫通盤檢討、都市計畫變更回饋方式取得可建築土地以供興建學生宿舍。

北市府目前已盤點包含北投士林科技園區專案住宅、士林萬寶紡織公辦都更、南海國際學舍、海巡署現址、北投營區（國防部北北福利站），預計可提供4223床。其中士北專案住宅已經建好，預計保留A棟供士林區大學租用，最快9月開學即可入住，可提供252個床位，每月租金約4千元。

林欽榮表示，下周邀集台北市26所大專院校，商討提供大專院校學生宿舍事宜，期望透過短中長期計畫，雖無法完全解決大學生住宿問題，但能紓緩不足。

台北市副市長林欽榮說明北市府將與教育部合作，解決大學宿舍不足問題。記者莊琇閔／攝...
台北市副市長林欽榮說明北市府將與教育部合作，解決大學宿舍不足問題。記者莊琇閔／攝影
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宿舍林欽榮教育部文化大學

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