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培養耳聰目明閱聽人 台師大入偏鄉辦媒體營

2018-07-04 07:05中央社 台東縣3日電

台灣師範大學大眾傳播研究所進入台東偏鄉，舉辦媒體素養營，期望讓原鄉學童成為耳聰目明閱聽人，也盼原鄉學童成為推動原住民文化的「另類網紅」。

台灣師範大學「媒宿營」從7月3日起至5日在台東縣大武國中進行3天的媒體素養教育，以「原力覺醒」為營隊主題，也將網紅議題融入營隊活動。

營隊總召、大傳所學生莊貿捷表示，今年營隊主題「原力覺醒:找回聲音的力量」，除延續解讀媒體訊息主軸外，並注入新科技的元素，以關懷原住民孩童出發，透過「影像策展」等活動，讓小孩拿起手上的手機等媒體載具，為自己發聲、模塑自我形象。

另外，期望透過媒體知識學習、互動式遊戲，與實作成果發表，讓學員瞭解媒體內容產製過程、辨識不當媒體內容、建立正確網路使用觀念，強調每個人作為訊息中介者的重要性，將所學融會貫通，向下扎根落實媒體素養教育，同時也希望藉由營隊服務回饋偏鄉地區，拉近城市和鄉村的距離。

莊貿捷強調，今年在台東為原鄉學童舉辦媒體素養夏令營隊，期望在網路發達與媒體資訊氾濫的時代，幫助原鄉學童能對媒體與資訊有正確認識，並成為耳聰目明的閱聽人。

營隊指導老師陳炳宏與蔣旭政表示，近年網美、網紅風潮持續延燒，催生出新型的網絡形態，特別是現代小孩更是生活在社群平台，善於利用模仿來引人產生好奇與媒體關注，大家都變成了小小低頭族。

同時，網路平台卻暗潮洶湧，散播著爭議性報導，暴力、血腥、煽情，而孩童卻無法分辨萬花筒般的內容，勢必將造成錯誤接收，甚至成為傳散假新聞、假資訊的幫凶，這些都是台師大大傳所師生這些年來熱切關注的媒體議題。

營隊公關房業恩表示，營隊獲得包括「國家通訊傳播委員會」、「金車文教基金會」、「佛教慈濟慈善事業基金會」、「救國團」、「教育部青年發展署」、「拓凱教育基金會」、「法鼓山慈善基金會」、「財團法人華儒青年關懷基金會」、「華視文教基金會」、「財團法人麥氏新東陽基金會」等團體與熱心人士協助。

網紅台東原住民

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