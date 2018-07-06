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2018大學新生調查 技職學生打工比例遠高於大學生

2018-07-06 07:30《評鑑》雙月刊

打工示意圖，與內文無關。圖／報系資料照
打工示意圖，與內文無關。圖／報系資料照
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在資訊時代巨量資料蓬勃發展之環境下，當前大數據思維最關鍵的一項要素，就是如何從既繁且雜的資訊中找出真正有用的部分，校務研究隨著資訊科技的發展也應運而生。多年以來，社團法人台灣評鑑協會（簡稱台評會）協助推動多項高等教育相關業務，因此對眾多公開資訊之來源與意涵有相當了解，考量學校對於校務研究之需求恐殷，並基於為高等教育服務之初衷，台評會特別於2016年推動「台灣校務專業管理資訊整合先導計畫」（Taiwan Institutional Research Cloud，簡稱TIR Cloud），利用既有公開管道，蒐集各類公開資訊並予以系統整合後，根據學校需求進行加值分析，期以數據資訊為基礎，協助國內各大專校院推動校務專業管理工作。

問卷調查平台，協助學校完成校務研究的最後一塊拼圖

「TIR Cloud計畫」於2016年正式啟動後，即透過公開資訊之彙整及資訊平台之建立，提出具有廣度及深度的關鍵數據資料，除為計畫成員學校彙編客製化之校務資訊、系組招生分析報告外，另舉辦校務研究考察團、國際講座、IR實務工作坊等各項活動；此外，並出版一系列校務專業管理叢書──《從IR1.0躍升2.0》、《IR關鍵密碼：校務運作的具體實踐》，提供學校更多元且豐富的知識內涵。

為協助學校精進校務研究，本計畫參酌美國NSSE（National Survey of Student Engagement）、CIRP（Cooperative Institutional Research Program）等問卷實施調查活動，規劃適合臺灣教育體制之全國性問卷調查系統，期能擴大學校推動校務研究之實質效益。2017年底台評會特別針對大學新生進行大規模的調查，並於2018年推出「大學新生學習適應調查報告」，本次調查計有54所學校參與，涵蓋了21所公私立大學校院及33所公私立技專校院。

「大學新生學習適應調查」以五大構面為問卷架構設計基礎，包括「基本資料」、「學習背景」、「學習資源」、「學習狀態」及「總體評估」等項目，其目的在於協助各校了解入學新生的學習背景與適應情形，調查發現「大學校院」、「技專校院」兩類學校的學生在部分項目上有明顯差異。

大學校院／技專校院 學生經濟來源大不同

在「學費」主要來源方面，大學校院84.7%的學生主要依賴家裡提供，其次19.61%才是透過助學貸款來繳納學費，經由打工或工讀所得來支付學費的比率僅10.51%；反觀技專校院的學生，學費由家庭供應的比率（74.67%）明顯低於大學校院，而打工或工讀所得（25.7%）及助學貸款（23.87%）比率，則較大學校院學生高出許多。

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至於學生日常「學習及生活費」主要來源，大學校院學生出現更高比率（94.31%）由家裡提供，技專校院亦明顯較低（83.52%），差距在10%以上。此外，技專校院有四成學生必須透過打工或工讀，賺取學習及生活費，相較於大學校院的二成，是兩倍的差距，顯見技專校院學生耗費在打工或工讀的時間較多，相對投入在學業方面的心思可能相對較少。參考前述調查結果，技專校院可向新生多加宣導獎助學金、助學貸款的申請方式及條件，以降低學生的負擔；另由於學生打工或工讀的比率很高，學校可導引學生選擇到與本身就讀科系相關的企業或單位工作，提早為未來就業舖路，使打工更具意義。

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大學校院／技專校院 學生生涯規劃大不同

大學校院、技專校院的新生對於生涯發展規劃也有明顯差異，調查結果顯示，34.22%的大學校院新生預計於畢業後進入職場，技專校院規劃直接就業的比率較高，有超過半數以上要進入職場；選擇畢業後在國內繼續升學／進修的比率也有不同，大學校院學生占了22.93%，技專校院則僅占11.15%。這個結果符合一般對於技職教育培育學生畢業即就業的期待，然而值得留意的是，尚不知未來生涯發展方向的學生不在少數，學校可透過舉辦生涯規劃等系列活動，如邀請傑出校友、專家學者、各界傑出人士到校演講，以及提供就業諮詢等服務，協助學生確立自己的生涯與職業方向。

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問卷調查分析，協助學校開創新價值

「大學新生學習適應調查」的目的，在於協助學校了解入學新生的學習經驗與對未來的學習期待，以提供學校追蹤學生學習歷程之參考。針對調查結果，學校能適時介入輔導並提供學生所需資源，也可透過學生原本就學背景來強化招生策略。本次調查數據說明了「大學校院」與「技專校院」學生在經濟背景上有些落差，學校即可思考如何提供學生所需的經濟協助，以使其更專注於學業；另一方面，也可提早協助學生找到自己未來的出路，妥善進行生涯規劃。

「TIR Cloud計畫」希冀能透過相關調查數據之分析，協助學校發現問題而有所因應，並期許成為引領學校前進的最大驅動力，協助學校將資料轉化為加值資訊與智慧資產，發揮校務研究的積極功能。

【文．詹孟儒╱社團法人台灣評鑑協會經理】

打工學貸高教評鑑雙月刊

《評鑑》雙月刊

《評鑑》雙月刊為全臺第一本報導高等教育與評鑑議題的專業科普期刊，聚焦探討高等教育轉型、大學評鑑、大學特色分享、大學教師專業發展與學生學習成效、高教全球化與評鑑國際化等領域，是重要的高等教育交流平台。更多內容請上《評鑑》雙月刊

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