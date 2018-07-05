106學年度技專校院評鑑結果公布 11所科大都通過

教育部已於6月7日公布106學年度科技大學、技術學院及專科學校評鑑結果。

為促進高等教育與國際接軌，及推動簡化評鑑及行政減量措施，聚焦校務經營，教育部自106學年度起不再主導辦理大專校院系所評鑑，改由學校自身負起辦學品質把關責任，由各校在具有確保其教學品質機制之前提下，自主選擇是否辦理系所評鑑。因此106學年度例行性評鑑係以校務評鑑方式辦理。

本次辦理例行性評鑑之科技大學計有11校，專科學校計有8校。技術學院原擬有5校須接受評鑑，惟因東方設計大學（原東方設計學院）改名科技大學及臺灣觀光學院申請延後評鑑，是以，本次技術學院評鑑計有3校辦理評鑑。本次科技大學例行性評鑑，受評11所學校之校務類評鑑均「通過」；技術學院例行性評鑑部分，受評3所學校之校務類評鑑亦均「通過」。

在專科學校例行性評鑑部分，此次仍採用「等第制」施行，惟高美醫護管理專科學校已主動向教育部提出自107學年度停辦，教育部考量評鑑結果為各界關注學校未來辦學及考生選擇學校之參考，高美醫護管理專科學校已確定停辦，爰不予公布評鑑結果。而臺灣警察專科學校為內政部管轄，僅公布評鑑報告，評鑑結果另送主管機關。此次專科學校評鑑結果，除臺灣警察專科學校和高美醫護管理專科學校不公布結果外，計有6校行政類評鑑為「1等」。

技專校院評鑑（校務類）施行方式

本學年度科技大學及技術學院評鑑採「認可制」評鑑模式，執行校務類評鑑，並給予「通過」、「有條件通過」、「未通過」三種評鑑結果。評鑑結果為「通過」之學校於評鑑結果公告後1年內，提出自我改善計畫與執行結果；「有條件通過」之學校於評鑑結果公告後1年內，提出自我改善計畫與執行成果，並於當年度接受「追蹤評鑑」，針對評鑑結果中「待改善事項」進行檢視；「未通過」之學校於評鑑結果公告後1年內，提出自我改善計畫與執行成果，並於當年度接受「再評鑑」，根據評鑑項目提出自評報告，重新進行評鑑。

技專校院校務評鑑週期以4至5年為原則，各校於評鑑週期內逐年接受評鑑。依循此一週期評鑑重點：以學生學習成效為評鑑基礎，並加上師資、課程教學、學生成就等面向，由學校訂出目標與自我品質改善機制，藉由計畫性、系統性及定期的自我評鑑過程，了解自我定位特色。而專科學校則延續「等第制」評鑑模式進行，同樣以重視學生學習成效、教學品保為評鑑目的，以了解各校辦學情形，建立自我特色，並逐漸落實自我改善。

本學年度評鑑制度雖有不同，但仍以建立各校不斷自我檢視及調整方向機制為目標，同時專科學校評鑑擬於下一評鑑週期轉換為認可制，期藉以品質強化為導向之認可制評鑑，激發學校自我改進的動力並持續精進。

各受評學校「評鑑報告含結果」及相關評鑑資訊，即日起公告於評鑑資訊網，供社會大眾查詢參考。

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【文．黃怡錡／社團法人台灣評鑑協會經理】