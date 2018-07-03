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擔心重考兒壓力大 爸媽半夜探視留下洋蔥味紙條

2018-07-03 13:06聯合新聞網 綜合報導

雖然揹負著重考的壓力，父母的關愛成為考生堅持下去的力量。示意圖，圖片來源／ing...
雖然揹負著重考的壓力，父母的關愛成為考生堅持下去的力量。示意圖，圖片來源／ingimage。
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一名重考生在網路論壇Dcard上分享了超溫暖的「探班故事」，他寫下爸媽半夜突擊宿舍的過程，除了紀錄自己的心情，也藉著這個故事告訴大家「每個爸媽都是愛自己的孩子的」，超暖心的突擊過程挑動不少網友的淚腺。

他說明先前因為學測沒考好加上放棄指考，隨便填進了一家沒有興趣的私立大學就讀，一個學期過後覺得這樣渾渾噩噩的過日子對不起爸媽，於是辦了休學準備重考，並以醫學系為目標。準備重考的日子對他而言很不輕鬆，每天努力讀書還是沒能考進補習班的前10名讓他很沮喪，但他知道「哭一哭還是得站起來繼續讀」。先前補習班內發生了同學輕生事件，他可以體會這種身為重考生的莫大壓力，這件事也讓他的爸媽非常擔心，當天晚上也收到媽媽傳來的訊息，要他「不要壓力太大，條條大路通羅馬，因為你有個超級無敵愛你的媽我啦」，訊息裡滿滿的愛和關心讓他當晚含著眼淚入睡。

沒想到當晚半夜，他聽到敲門的聲音，本來以為是在做夢後來門竟然被打開，他驚嚇之餘繼續裝睡，還拿起床頭的保溫瓶準備對付闖進門的小偷。後來卻聽到進門的兩人以氣音對話「不要吵他啦，他已經睡著了明天還要早起去讀書呢」、「第一次看他打呼，可見他很累，好啦我們叫老師多注意一下」，之後他們就離開了。事後他開了燈，看到桌上多了一罐B群，還有自己最愛的蛋黃哥連帽披肩跟小紙條，上頭寫著「兒子，在補習班吹冷氣讀書別著涼了，早上起床吃一個B群，壓力大了去放鬆一下沒關係」以及3000塊現金。原來是爸媽擔心他的心情受影響，顧不得時間已晚特地前來探視。

回想爸媽身體不好，工作又操勞「媽媽是工廠工人，常常做到手都出了毛病」，爸爸的本業是維修電腦，卻因這幾年電腦市場下滑，開始用剩餘的時間做玻璃瓶的回收，「多賺一點也好」，即使家裡狀況是這樣，當初他說想重考時，爸媽都無條件的尊重他的決定，他真的「很謝謝能當你們的兒子」。

一想到住在彰化員林的爸媽，至少要開一個小時的車，只為了幫在台中補習的他加油打氣，他的心情激動不已，當晚一夜無眠對著枕頭重覆說著「我有一個很愛我的爸媽」。終於明白爸媽對孩子的心情、對自己的愛，也覺得回報父母不一定要成功，但一定不要讓他們擔心，要好好孝順他們，他對自己說「我一定要加油」，也為所有的指考戰士們加油。

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