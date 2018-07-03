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翹課無妨只要去考試就及格 他爆料大學任教父親是佛系老師

2018-07-03 11:39聯合新聞網 綜合報導

網友貼出父親任教大學的成績登記表，指出父親班上學生不上課沒關係，只要來考試就及格...
網友貼出父親任教大學的成績登記表，指出父親班上學生不上課沒關係，只要來考試就及格，大讚自己父親是「大佛老師」。圖擷自Dcard
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新北市某知名私立大學的老師遭自己兒子爆料，他所教的課不管學生有沒有來上課，只要有來考期中、期末考就一定會60分以上，網友們看了紛紛表示想轉學，但也有網友批評，老師如此慣壞學生非常糟糕。

一位大學生在網路論壇《Dcard》發圖文指出，暑假將至，日前他幫在大學任教的父親登記學生成績，意外發現全班沒人低於60分，父親回答說，只要學生有來考試就會過，就算整個學期只來上課一次，只要有來參加考試就會及格。原PO聽了之後大嘆：「真希望我爸是我的老師啊！這樣我就不會唸的那麼辛苦了」，認為自己的爸爸是位佛系老師。

原PO附上爸爸系上學生的成績登記表，全班約150人，85分以上的人佔了將近8成，最高分更高達98分，僅僅只有5位同學是低空飛過。

貼文一出引發網友熱議，許多網友紛紛詢問原PO父親在那裡任教，表示想當他爸爸的學生：「你爸有興趣來我們學校嗎？」、「好想遇到你爸爸」、「分數好漂亮」、「有這麼好過的課，是通識嗎？」。原PO回答自己父親是新北市某著名私立大學的老師。

但也有網友批評平時翹課考試再來考就好了嗎？難道全勤又認真讀書的是笨蛋？「我以為是國中小要建立信心興趣」、「通識課就算了 如果是系上開的課這樣很糟糕」、「跟繳錢買學分有什麼不一樣？」、「這年頭，連教授的教育都失敗了，居然覺得這樣很好」、「原來X大有這種教授哦，這樣寵學生，想說學生出社會又不干教授的事，學生能力？干我屁事」。

大學生

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