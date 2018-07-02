憂心人才外流 各校校長籲鬆綁學費

2018-07-02 19:33 台灣醒報 記者楊蕓╱台北報導



遠見雜誌公布第三屆「台灣最佳大學排行」，多位大學高層代表出席領獎。（photo by楊蕓/台灣醒報） 分享 facebook 「各大學想漲學費，還得先看台大漲不漲，如果台大不漲，其他學校也不太敢說要漲！」國立中央大學副校長李光華2日在「公布台灣最佳大學排行」記者會上，忍不住抱怨教育部從經費、招生到教師薪水等什麼都要管，「現在連退休金都砍了」，憂心中生代教師人才外流，此番話引起台下各校高層熱烈鼓掌回響；明志科大校長劉祖華受訪時也呼籲鬆綁學費，學校才會有更多空間建立辦學特色。

遠見雜誌2日公布第三屆「台灣最佳大學排行」，綜合類大學排名前五為台大、清大、成大、交大與中央；文法商類前五名為台師大、政大、輔大、淡江、中正；醫學類大學前三名由長庚、北醫、中國醫藥大學等私校包辦，技職類由台科大、北科大及雲科大、明志及正修科大獲得前五名。

校長怨教部管太多

該份排名也特別調查校長推動校務的瓶頸，不同於往年都是「經費不足」居冠，今年則變成「生源減少、招生不易」佔49.3%，還包括「國際學生招生不如預期」、「陸生來台數量不如預期」等，顯然「台生留不住、外生招不來」成了各大學最大困境。不僅如此，仍有44.8%校長感嘆「政府補助有限」，包含哀怨「經費不足」、「薪水過低，聘不到名師」。

中央大學副校長李光華發表感言時，忍不住哀怨道，國立大學辦校經費已經不充裕，教育部又什麼都要管，從經費到生源等都有許多限制，此外，教師薪水已經不突出，現在連退休金也砍了，導致中生代老師被挖角到海外，當談到漲學費議題時，更挖苦說，「要漲學費前還得先看看台大漲不漲，如果台大不漲，我們其他學校也不太敢說要漲。」此番話引起台下各校高層熱烈鼓掌回響。

劉祖華受訪時也認同學費應走向市場化，至於是否要漲、漲多少都讓私校自己去衡量，並自行承擔影響招生的風險，他說，明志科大上一次調漲學費已經是15年以前，學校是考量到要向教育部爭取獎補助款，才能配合教育部不調漲學費，「但不論如何，仍希望讓學校完全自主，一旦鬆綁學費，學校也會有更多空間建立辦學特色。」

小校表現不輸頂大

雜誌副總主筆李建興分析，除了台大穩居綜合大學類第一學府，清大與竹教大合併後，廣度更增，加上校長賀陳弘極力推動科技與人文、藝術整合，終於在今年甩開纏鬥多年的交大，拿下亞軍殊榮；在文法商類部分，台師大轉型後，研究能量大開，中文論文數、專人教師平均論文數和每位教師平均產學收入都是第一，甚至超越人文社科經典學校政治大學。

值得注意的是，不只傳統老校表現優異，小校也擠進最佳大學排行之列。明志科技大學校長劉祖華受訪時說，明志科大全校只有4千多名學生、200位老師，在人才培育部分，課程一向講求實作，學生必須有一年的實務實習課程，深獲業界喜愛；另外，學校也致力拓展產學合作，例如鼓勵老師到業界取經，由業界提供題目，學校提供研究人才與實驗設備進行研發，增加學校的知識產出。

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