親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略
35th政大金旋獎

1家6口戲水…為救孩父母溺水雙亡 孩子抵醫院見最後一面

世男籃資格賽／中華攻守不濟 半場28:47落後日本

憂心人才外流 各校校長籲鬆綁學費

2018-07-02 19:33台灣醒報 記者楊蕓╱台北報導

遠見雜誌公布第三屆「台灣最佳大學排行」，多位大學高層代表出席領獎。（photo ...
遠見雜誌公布第三屆「台灣最佳大學排行」，多位大學高層代表出席領獎。（photo by楊蕓/台灣醒報）
分享
「各大學想漲學費，還得先看台大漲不漲，如果台大不漲，其他學校也不太敢說要漲！」國立中央大學副校長李光華2日在「公布台灣最佳大學排行」記者會上，忍不住抱怨教育部從經費、招生到教師薪水等什麼都要管，「現在連退休金都砍了」，憂心中生代教師人才外流，此番話引起台下各校高層熱烈鼓掌回響；明志科大校長劉祖華受訪時也呼籲鬆綁學費，學校才會有更多空間建立辦學特色。

遠見雜誌2日公布第三屆「台灣最佳大學排行」，綜合類大學排名前五為台大、清大、成大、交大與中央；文法商類前五名為台師大、政大、輔大、淡江、中正；醫學類大學前三名由長庚、北醫、中國醫藥大學等私校包辦，技職類由台科大、北科大及雲科大、明志及正修科大獲得前五名。

校長怨教部管太多

該份排名也特別調查校長推動校務的瓶頸，不同於往年都是「經費不足」居冠，今年則變成「生源減少、招生不易」佔49.3%，還包括「國際學生招生不如預期」、「陸生來台數量不如預期」等，顯然「台生留不住、外生招不來」成了各大學最大困境。不僅如此，仍有44.8%校長感嘆「政府補助有限」，包含哀怨「經費不足」、「薪水過低，聘不到名師」。

中央大學副校長李光華發表感言時，忍不住哀怨道，國立大學辦校經費已經不充裕，教育部又什麼都要管，從經費到生源等都有許多限制，此外，教師薪水已經不突出，現在連退休金也砍了，導致中生代老師被挖角到海外，當談到漲學費議題時，更挖苦說，「要漲學費前還得先看看台大漲不漲，如果台大不漲，我們其他學校也不太敢說要漲。」此番話引起台下各校高層熱烈鼓掌回響。

劉祖華受訪時也認同學費應走向市場化，至於是否要漲、漲多少都讓私校自己去衡量，並自行承擔影響招生的風險，他說，明志科大上一次調漲學費已經是15年以前，學校是考量到要向教育部爭取獎補助款，才能配合教育部不調漲學費，「但不論如何，仍希望讓學校完全自主，一旦鬆綁學費，學校也會有更多空間建立辦學特色。」

小校表現不輸頂大

雜誌副總主筆李建興分析，除了台大穩居綜合大學類第一學府，清大與竹教大合併後，廣度更增，加上校長賀陳弘極力推動科技與人文、藝術整合，終於在今年甩開纏鬥多年的交大，拿下亞軍殊榮；在文法商類部分，台師大轉型後，研究能量大開，中文論文數、專人教師平均論文數和每位教師平均產學收入都是第一，甚至超越人文社科經典學校政治大學。

值得注意的是，不只傳統老校表現優異，小校也擠進最佳大學排行之列。明志科技大學校長劉祖華受訪時說，明志科大全校只有4千多名學生、200位老師，在人才培育部分，課程一向講求實作，學生必須有一年的實務實習課程，深獲業界喜愛；另外，學校也致力拓展產學合作，例如鼓勵老師到業界取經，由業界提供題目，學校提供研究人才與實驗設備進行研發，增加學校的知識產出。

【更多精采內容，詳見

台大教育部薪水

相關新聞

不受「卡管」影響 台大仍拿下台灣最佳大學冠軍

2018-07-02 18:33

教授任獨董契約 金管會、教育部本月再議

2018-07-02 14:12

新加坡國立大學：靠大學自主勝出

2018-07-02 00:43

高醫大董事會公告：原副校長楊俊毓出任代理校長

2018-07-01 16:27

高教競爭勝出關鍵 新加坡國大校長：大學自主

2018-07-01 09:01

光電系應屆畢業生研發LED閃亮木箱鼓 好聽又好看

2018-07-01 07:54

張善政勉畢業生：西瓜農善用AI 年收300萬

2018-07-01 01:02

郭大維因拔管案請辭赴大陸？台大：未經查證的錯誤報導

2018-06-30 20:18

華僑李金友獲頒清大榮譽校友 馬英九：助台馬關係

2018-06-30 17:04

北科大無邊界大學 海關博物館也納入

2018-06-30 14:44

大學生肥胖率逾2成 教部籲「減少攝取含糖飲」

2018-06-30 14:44

北科大無邊界大學 學生到海關博物館實習

2018-06-30 13:13

台科大畢業典禮 張善政勉畢業生

2018-06-30 11:11

「西瓜農都能搞AI 」 張善政勉學生長AI眼界

2018-06-30 10:49

坐輪椅搭機跨海上課 營養師碩士畢

2018-06-29 23:28

搭飛機跨海求學 義大碩士班畢業生蔡永富毅力超強

2018-06-29 19:19

不結束的服務學習 北醫學生陪早療童7年

2018-06-29 14:34

金門大學通識未通過評鑑 校方：遠距教學、磨課師改善

2018-06-29 11:16

金門大學通識教育 未通過高教追蹤評鑑

2018-06-29 11:14

死亡學分修好修滿 抗癌教授最後父子對話有洋蔥

2018-06-29 10:50

結合流行樂與京劇 中原大學師生創意玩出經典名劇

2018-06-29 07:49

新聞眼／玉山學者審查應更嚴謹 避免被汙名化

2018-06-29 00:19

年薪650萬…玉山學者免推薦信 教部這麼說

2018-06-29 00:12

英泰晤士報公布亞太最佳大學 一張表看我大學排名

2018-06-29 00:02

文大資訊系創設始祖馮定國辭世 三政黨主席齊聚送別

2018-06-28 18:33

台藝大研究生思念融作品 金屬工藝賽首獎有澎湖味

2018-06-28 14:01

亞太大學排名退步4名 台大嘆：資源吃緊 頻被超車

2018-06-28 12:57

中興大學調漲學費 為何教育部、學生都支持？

2018-06-28 07:50

中亞聯大簽約 培育人工智慧人才

2018-06-27 23:57

亞太師生發聲明 教育部承諾有學生就不核定停辦

2018-06-27 22:22

北科將蓋全台最高鐘樓？ 校方：尚未定案

2018-06-27 12:13

批反漲學費 包正豪：學費不能漲 但iphone可買？

2018-06-27 11:33

威尼斯建築雙年展 「臺灣館」看見中原大學建築系

2018-06-27 11:05

選校長如公審 校長協會籲：校長遴選讓浮動代表退場

2018-06-27 10:40

教授告發博士學位授予涉不法 成大：已依規定討論處理

2018-06-27 10:02

大學師產學合作主持費 每月最高9.5萬

2018-06-27 00:24

台灣與韓國科學技術院簽訂合作 明年送首批學生攻讀學位

2018-06-26 21:04

成大研發光學相機 將在年底登上太空

2018-06-26 19:23

高醫大選代理校長遭質疑違法 董事會駁：合乎規定

2018-06-26 18:46
看更多

熱門文章

持續更新／107年大學指考各科試題與解答

2018-07-02 11:30

107年大學指考國文科試題與解答

2018-07-02 13:40

107年大學指考數乙科試題與解答(含非選)

2018-07-02 11:26

指考國文／考生：好險沒看書 準備根本沒用

2018-07-02 15:16

107年大學指考英文科試題與解答(含非選)

2018-07-02 16:44

史無前例！宜蘭校長遴選被揪出重大瑕疵 遴選無效重辦

2018-07-02 15:59

影／指考國文近10年最難 「在精神意志上受極大挑戰」

2018-07-02 14:59

指考英文／有考生認好發揮 但也有考生認太難

2018-07-02 15:41

太離奇！指考生物科 同名同姓考生坐錯位子險「代考」

2018-07-02 11:03

107年大學指考數乙科難題詳解

2018-07-02 11:32

指考數乙／補教：近三年最難 選填有小陷阱

2018-07-02 11:16

107年大學指考數甲科試題與解答(含非選)

2018-07-02 18:45

指考國文／閱讀題逾6成、文白搭配 移民工文學獎搭圖表入題

2018-07-02 12:46

指考國文／新穎考題藏社會趨勢 師：考生可能嚇到卡住

2018-07-02 14:30

指考數乙／考生：比去年難 出現證明題稍稍卡住

2018-07-02 10:23

指考數甲／中一中考生：多選很難！寫不完、超趕

2018-07-02 18:19

影／指考英文 補教師：有做「極限運動」的感覺

2018-07-02 17:26

大學指考第2天考國英數 5萬名考生登場

2018-07-02 08:33

指考國文／沒作文 考生：作答比較沒有時間壓力

2018-07-02 12:33

指考國文／考生：沒作文但閱讀題比例高 一直看文章好累

2018-07-02 12:59

指考英文／試題取材多元 法國大革命、科普文章入題

2018-07-02 17:01

指考數乙／投保竊率、快遞入題 師：素養題針對商管生

2018-07-02 11:22

指考英文／選擇難易適中 作文「老人服務」好發揮

2018-07-02 16:05

指考英文／翻譯結合環保議題 規畫社區活動寫成作文

2018-07-02 15:56

指考國文首次不考作文 題目多要注意時間

2018-07-02 00:12

指考生物／考題遭指超出課綱 大考中心：符合指考規範

2018-07-02 11:49

指考英文／考生：考題生活化不刁難

2018-07-02 16:14

107年大學指考數甲科難題詳解

2018-07-02 18:47

指考國文／重文意理解 考生：答題拚閱讀速度

2018-07-02 12:50

指考數乙／中間偏易 師：有助社會組考生不再怕數學

2018-07-02 12:56

大學指考第2天逢大雨 高雄考場交通壅塞

2018-07-02 09:57

指考遇到下大雨 彰化試場漏水確定換考場

2018-07-02 17:08

人本：特教師朝天椒餵生 竟只記二申誡

2018-07-02 11:06

指考數乙／考生：比平時簡單 「住宅題目」較難

2018-07-02 11:03

圖輯／大學指考第2天考國英數 五萬考生全上場

2018-07-02 09:19

指考數乙／試考生：選擇題不難 主要鑑別看非選擇題

2018-07-02 11:22

不受「卡管」影響 台大仍拿下台灣最佳大學冠軍

2018-07-02 18:33

大考遇上大雨狂炸 屏東考區第一節43人缺考

2018-07-02 10:44

指考數乙／考生：非選擇題「層層解鎖」有鑑別度

2018-07-02 10:39

指考數甲／非選題環環相扣 師：一步錯步步錯

2018-07-02 19:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top