光電系應屆畢業生研發LED閃亮木箱鼓 好聽又好看

2018-07-01 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



明新科技大學光電系統工程系的應屆畢業生王萬沂，創立「木箱鼓社」，更結合光電所學，研發LED閃亮木箱鼓，木箱鼓上的光束會因為打擊力道的大小隨著節奏而跳動並且改變顏色。王萬沂表示，他打造純手工高質感可調式木箱鼓，現在融入科技創意，為木箱鼓帶來新玩法，要帶給市場新玩意兒，推廣木箱鼓音樂。

王萬沂（22歲）表示，他原本希望創立服裝品牌，恰好在網路上看到國外有人利用一個箱子，打完一首曲子，覺得很新奇，開啟他接觸木箱鼓並且研發出新型木箱鼓的音樂之路。

「要讓木箱鼓音色更豐富」王萬沂表示，一般木箱鼓只有內裝單邊可調式響線，總覺得過於單調，因此他研發左右雙邊可調式，讓一只木箱鼓，能演奏出爵士鼓、非洲鼓等多樣化鼓聲，同時已在2015年申請新型專利，並委託廠商代工生產。

王萬沂說，他致力推廣木箱鼓，現在也結合光電所學，創新研發LED閃亮木箱鼓，木箱鼓上的光束會因為打擊力道的大小隨著節奏而跳動並且改變顏色，在舞台上表演時，更可吸引觀眾的目光，增加表演的可看性。他也不斷創新及改良木箱鼓，目前已經改良至第八代。