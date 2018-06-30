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學馬哈迪回鍋再選總統？ 馬英九：我才68歲

華僑李金友獲頒清大榮譽校友 馬英九：助台馬關係

2018-06-30 17:04聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

馬來西亞華僑李金友在2014年捐贈新台幣1600萬元給清華大學，並成立「馬來西亞綠野孝悌學生獎學金」，4年來幫助31名馬來西亞學生來台讀書。今天，清大頒授榮譽校友給李金友，他的好友前總統馬英九也到場致意。馬英九表示，馬來西亞和台灣關係密切，他贊同李金友成為榮譽校友，將有助台馬雙方聯繫。

馬英九表示，馬來西亞與台灣關係密切，來台讀書的大學生，僑生、外籍生人數多，顯示對於中華文學的重視。

馬英九回憶2年前，當時他受邀到檳城參訪國父孫中山的相關歷史足跡地點，更發現馬來西亞對中華文學歷史的重視超乎他的想像，他非常贊同李金友成為榮譽校友，這將有助台馬雙方聯繫。

馬英九笑說，馬來西亞雖是台灣僑生主要來源之一，但在6年前台灣學歷卻不被馬國承認。在他任內，台灣157所大學院校評鑑通過，已經可獲得馬國政府認證，也代表著，台灣更能吸引僑生來台留學。

今天是清大授榮譽校友給李金友。校長賀陳弘表示，4年來，李金友已幫助31名馬來西亞學生，除外，在他捐贈的新台幣1600萬元所成立的「馬來西亞綠野孝悌學生獎學金」，更支持遠從馬來西亞來清大就學的不同民族，包括馬來人、華人、印度人，很不簡單。獎學金每年獎助10名學生名額，受獎助者每年可領到10萬元。

李金友出生在貧苦的農村家庭，17歲高中畢業後，向哥哥借了馬幣100元，隻身赴吉隆坡闖天下，曾當過印刷廠、古董傢俱店的職員及推銷員等。

李金友說，20歲時創立自己的公司，21歲那年就賺到了第一桶金100萬元。後來，他選擇房地產為專注主業，最終在馬來西亞建立起地產王國。

李金友認為，老祖宗傳下來孝德為本、揚善懲惡的儒家文化，是處世做事的靈丹妙藥。這也是他將獎學金取名為「綠野孝悌獎學金」的原因。

人過中年後，李金友重新思考財富與人生的課題。他表示，人生在世，每天忙於追逐金錢沒有意義，要隨時回報社會。2004年他興建殘障自強職業訓練學院，為馬國各種族中有生理或智力障礙的學生提供平等教育機會。近14年來所有支出皆由他獨力負擔。

李金友在1992年即獲選為台灣第一屆海外創業楷模。2015年外交部長林永樂特頒「睦誼外交獎章」予李金友，肯定他運用個人或組織力量，配合外交政策進行經貿投資、推廣教育文化，促進台馬雙邊國際合作與交流。

曾獲得綠野孝悌獎學金的清華大學中文系二年級生翁慧倪今天特地獻花給李金友。她表示，在確定申請到清華大學時，就開始搜尋獎學金資訊，當時就知道有綠野孝悌獎學金；來到清華後，學長姐也特別提醒可以申請這項馬來西亞學生專屬的獎學金，讓她在清華求學無後顧之憂。

推薦李金友為榮譽校友的清華學院執行副院長林福仁指出，李金友先生白手起家，以孝德精神管理企業，企業經營有成之餘，不忘回饋社會，幫助弱勢，澤及後生。

清大頒授榮譽校友給李金友，他與受助學生合影。記者郭宣彣／攝影
清大頒授榮譽校友給李金友，他與受助學生合影。記者郭宣彣／攝影
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清大頒授榮譽校友給李金友（右六），他的好友前總統馬英九（右五）也到場致意。記者郭...
清大頒授榮譽校友給李金友（右六），他的好友前總統馬英九（右五）也到場致意。記者郭宣彣／攝影
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馬英九出席好友李金友，獲頒清大頒授榮譽校友典禮。記者郭宣彣／攝影
馬英九出席好友李金友，獲頒清大頒授榮譽校友典禮。記者郭宣彣／攝影
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馬來西亞馬英九清大

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