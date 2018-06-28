文大資訊系創設始祖馮定國辭世 三政黨主席齊聚送別

2018-06-28 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



於中國文化大學創設資訊系、開創台灣第一個大學羅浮童軍團、連續擔任三屆立委的文大校友總會副理事長兼台北校友分會會長馮定國日前辭世，享壽69歲。今天於台北靈糧堂舉辦安息禮拜，國、親、新三黨主席吳敦義、宋楚瑜、郁慕明及立法院前院長王金平等政壇好友都出席送他最後一程。

治喪委員會主任委員文大董事長張鏡湖全程參與安息禮拜，並主持為馮定國覆蓋國旗、中國童子軍會旗等儀式，表彰馮定國生前對國家和創辦全國大專羅浮童軍團的貢獻。此外，來自黨政軍、立法、社福、教育、工商界、台灣安徽同鄉會等各界代表，今也齊聚送馮定國安息主懷。

宋楚瑜說，馮定國信奉主耶穌基督，而神愛世人，甚至將他的獨生子賜給人們，要一切信他的不致滅亡，感恩永生，這也是馮定國的理念與信仰。他指出，馮定國從政有他的信仰、堅持與價值，就像孫中山先生所說的主義，馮定國一路走來從來沒有放棄，因此不同政黨都來懷念他。

宋楚瑜也說，馮定國對家人講情義，對朋友講道義，對國家講忠義，確實活得很有價值。追求讓每一個人有信仰的自由，有追求自己未來發展的公平機會，這是他給人留下的啟發。

李天任也緬懷馮定國並感傷地說，人像樹葉上的葉子，總有飄零的一天，馮定國飛舞在世間、令人驚豔，最後卻以戲劇化的速度殞落，留下錯愕的我們在此追思。

李天任說，馮定國自文大經濟系畢業後，留學美國並在IBM工作，在創辦人張鏡湖召喚下毅然回到台灣，並於文大成立資訊系，展開他資訊教育的一生。此外，馮定國也充分實踐文大質樸堅毅的精神，從沒因為設備或經費少而叫苦，總能想出很多方法或新點子來克服困難。

他也稱讚馮定國是一個人緣好的陽光暖男，交友廣闊又善於領導，急公好義，在他的領導下，校友的活動如魚得水。馮定國在文大念書時，成立台灣第一個大學裡羅浮童軍團；最值得驕傲的，就是去日本參加世界童軍大露營，成為全世界唯一代表跟日本皇太子見面並且要到簽名。