中興大學調漲學費 為何教育部、學生都支持？

2018-06-28 07:50 聯合新聞網 文／遠見提供



中興大學調漲學費，是國內頂尖大學唯一提出、也唯一通過教育部核可的國立大學。圖／遠見提供 分享 facebook 五月底時，共有16所大學向教育部申請調漲學雜費，就在反漲團體多次抗爭中，教育部上週六（6月23日）正式公告，今年僅通過國立中興大學與文藻外語大學兩所學校，調幅為2%，每學期增加的學費分別落在468~578元和631~1030元之間。

為何最後只有這兩所大學獲准？教育部給的答案是：其他14所大學「與學生溝通不足」「支用經費規劃不完備」以及「助學計畫不夠具體」。

其實，《遠見》在教育部公布審議結果前，曾特別針對「漲學費」議題專訪中興大學校長薛富盛，才發現中興大學的學生與其他學校的學生不同，他們大多支持，而能讓學生從反對轉為支持的重要人物正是薛富盛。

他說，「透明公開才有信任，我們一路溝通下來，最後連學生也都支持學校調漲學費」。

薛富盛強調，中興大學提出申請前，召開多場公聽會，不只告訴大家為什麼要漲，更詳細說明這些錢會用在哪，保證每一毛都用在學生身上，不足部分學校還會自掏腰包補上，並讓學生進入決策與監督。

這正是中興大學為何明知只要提漲學費一定會身處風尖浪口，卻是唯一敢提出申請的國立頂大，調漲案更獲得學生一面倒支持，最後順利獲得教育部通過。

公開透明：調多少、為何調，把學生納入決策與監督圈

「學生不是付不起，而是不覺得學校會把錢用在他們身上，所以不放心，」薛富盛點出了為何每次大學一說要調漲學費，學生、家長與社會輿論馬上大反彈的關鍵。

「尤其學生從小到大和學校的交手經驗，幾乎都覺得大人會仗勢隱瞞，欺負小孩，」他苦笑。

為了破解這個長期對立的「不信任感」，中興大學分別在5月15日和16日舉辦兩場全校公聽會，由校長帶領主管與學生座談，所有討論內容與紀錄都公布於校網首頁，還另設學生意見發表平台，讓所有學生可以發表意見，學校主動理解大家疑慮並解惑。

5月23日，校方也在行政會議上通過：讓學生代表全程參與討論、決策，並進行後續監督。給學生發聲舞台外，更把學生也拉進來共同參與。

薛富盛說，所有不信任都可以透過溝通來打破，就看學校有沒有意願要這樣做，「這件事比為什麼要調、調漲多少更重要，沒有信任，後續一切免談。」

提高切身感：款項全用在學生，破解「多收錢我卻用不到」的疑慮

第一步是用透明打開信任，第二步，就是破解學生對調漲學費的最大不信任來源：學校要把錢花到哪裡？

薛富盛指出，很多大學一談到調漲學費，就哀嘆「政府補助減少」「物價不斷上漲」「薪資成本提高」「水電費上升」「無法留住好人才」「無法打國際戰」…聽在學生耳裡，「明明是你自己經營不善，為什麼要拿我開刀？」

所以中興大學和學生的溝通主軸，就是徹底表明：增加的費用全用在學生身上，而且是「專款專用」，不足部分學校還會幫忙出！保證收之於學生，用之於學生。

在中興大學公聽會與校網首頁上，都公布有對於預期增加經費的使用計畫，詳列如果能夠申請最高3%的學雜費調漲，預估學校可增加1634萬6000元，將每年分六大面向，分別用在「圖書館期刊採購400萬」「社團空間維護與翻新520萬」「大型學生活動補助200萬」「學生助學金200萬」「教室維護200萬」「體育設施維護200萬」，全都用在學生身上，一年預計要花1720萬，「差額100萬就由學校自籌款支應。」

其實，過去兩年興大花在學生身上，就已超過兩億。薛富盛說，自己也當過學生，很能體會學生在校生活最容易感到不便的地方，例如那時他看到男舍環境，就想「我如果有小孩，我想讓他住這嗎？」於是立刻決定找錢，一年翻新一棟男生宿舍。另外像運動場、社團辦公室也都投入金額作硬體改善。

「你必須本來就有在做、而且做得有感，他們才會相信你漲學費不是想中飽私囊，」薛富盛說，如果在調漲前都沒做，想多收錢了才來大聲喊「錢會花在學生身上」，「就算規劃再完美，也很難有信任」。

對比合理性：學費比排名低的對手更少，激發學生愛校心

最後，才是回到學校本身的立場，分析成本與環境現實，告訴大家「調漲是為了學校長期有更好發展」。

薛富盛攤開資料指出，中興過去14年沒漲過學費，但物價指數卻漲了17%，增加的營運成本完全由學校自行吸收。

「這不是要打苦情牌，學生看學校每年從政府拿幾億補助，根本不會覺得你窮，」薛富盛說，14年沒漲的現實，是為了和其他國內競爭對手做對比。

透過一目了然的表格，中興是台灣12所頂大中，學費最低的一所，甚至比排名低於中興的中南部某些國立大學還要低，「這時再和學生溝通，你希望你的母校，輸給那些當年入學分數比中興還低的學校嗎？」他進一步說。

這時候，調漲學費來維持學校長期健康發展，就和學生的「愛校心」「自尊心」連結起來，沒有人希望多年後，發現自己的母校居然排名落於其他學校。

這時再點出，學校要長期發展，一定要經費支持，加上調漲金額並不高，學生對於調漲的合理性，就會埋單。

細看此次申請調漲學雜費的16所公私立大學，以最高漲幅3%計算，平均公立大學一學期多約650元，私立大學一學期多約1250元，很多學生買件衣服、燙個頭髮，遠超過這筆錢了，換算一學期平均一天不到10元，比去便利商店買顆茶葉蛋還便宜。

「當然，學校一定會考慮到家境清寒的學生，漲個幾百塊對他們都可能是很大的負擔，」所以在計畫調漲學費的同時，也同步提出獎助學金的相關辦法，不只調漲的學費中，會撥200萬用在助學金，學校、政府、企業單位本來就有一些的獎助學金的計畫，校方也有單位專門幫忙諮商協助。

「能多付點的人多出點，付不起的人學校一定幫，」薛富盛說，讓每個人都能得到最好的資源，而不是走均貧路線，才能讓學生得到好的受教品質和環境。

調漲金額不大，但對改善教育卻有長遠的必要性

有人質疑，反正調漲也是一點點，為何學校一定堅持要調？多這1000萬，真的可以改善教育品質嗎？

薛富盛強調，一年1600多萬，確實不算多，但長期累積下來，一年600元就可以改善很多事情。

「學校如果不花錢去翻新宿舍、教室和軟硬體，咬牙節省，再十年不漲學費也還活得下去，但你覺得這是好的嗎？」薛富盛說，這筆錢不算大，但只要有，學校就能從小處一點一點做改善，不斷給學生更好的校園品質。

另外，很現實的是，在這個講求「CP值」的年代，付出多少，也確實會影響到學生的學習積極性。

「大學有公共性，但不能因此變成公共化，」很多人在聽聞「大學漲學費」時，都用「大學公共性」做批評，覺得學費不該漲，但薛富盛強調，首先學費調漲金額，絕對在一般大眾可以輕易負擔的範圍內，而經濟弱勢學生，學校和政府也都提供各種助學管道，「絕對不會發生調漲之後，年輕人就念不起大學，讓大學變成少數人的特權」。

「學費可以不貴，但不能因此『廉價』，」薛富盛說，很多人都說現在許多大學生素質低落，更有大學生一門課三修四修，進學校只是想混張文憑畢業，「會不會也是因為對某些人來說，教育資源隨便揮霍也不心痛？」

對比美國名校學分費動輒一學分1000美金，台灣學生出國多半念得刻苦勤勞，因為被當重修成本太高，反而讓學習有更好的發揮。

「公共性，是透過合理的學費，創造最大的學習成效，而不是變成每個人都不珍惜又覺得不好吃的廉價Buffet。」薛富盛說，從師生信任、完整溝通、用途透明到專款專用，最終目的都是為了培育更好的大學教育，「當學生明白學校收了錢後的用法、用途與用心，對自己有哪些益處，自然也會支持學費調漲。」

（作者／謝明彧 本文出自2018.6.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）