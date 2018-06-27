教授告發博士學位授予涉不法 成大：已依規定討論處理

成大劉姓教授赴台南地檢署遞狀告發博士學位授予涉不法，校方表示，已依相關規定討論處理。圖／本報資料照 分享 facebook 成大劉姓教授指控10多年前同仁未依規定將1博士生的著作論文發表在期刊上，卻讓該生取得博士學位，昨赴台南地檢署遞狀告發2人涉及不法，成大主任祕書李俊璋說，針對此案學校已依規定討論處理，該生符合規定，博士學位沒有問題。他說，劉老師提出告訴，學校只能尊重。

劉表示，這雖是10多年前的案件，當時也向相關人員反映，他選擇相信學校會做妥善處理，但沒想到學校處理令人很失望，尤其學術誠信是建構大學的基本原則，這是大是大非。「良心要講話」他強調，這也為了成大好。

他說，依據同仁及該生於當時審查畢業資格時，所具名提出發表的兩篇論文，審查通過合格，理應早就刊載在美國JEHT期刊中，但迄今無論如何搜索，無論在成大資料庫或去函該期刊查詢，並無此兩篇論文存在。

劉表示，今年初具名檢舉，校方未依成大博碩士學位論文抄襲舞弊處理要點的規定，成立調查小組，遴聘專業、公正校內外委員調查處理，反而由主秘召開該系學術倫理議題討論會議 。他大呼「很失望」。

主祕李俊璋說，針對劉教授提出的檢舉，學校已依規定討論處理，有關2004年時該名博士生的論文部分，確定是被期刊接受未刊登，主要是當時的指導教授認為內容有需要再修改的地方，但事後忘了再送刊，而當時規定是論文只要被接受即可，該生符合規定，博士學位沒有問題。

至於劉指控論文抄襲一事，經學校學術誠信推動辦公室委員兩度開會，認為查無實據，所以未處理。他表示，劉老師要提出告訴，學校只能尊重。

劉指控的論文相關問題已是10多年前的事，學校為此還特別找當時經手他校老師協調釐清，據悉劉當時也曾提出質疑，至於為何在10多年後又舊事重提，學校不願意多做說明。