台韓共設獎學金 108年送台生讀韓國MIT博班

2018-06-26 20:35 中央社 台北26日電



為鼓勵優秀學生到海外頂尖名校深造，教育部今天和有韓國麻省理工學院之稱的韓國科學技術院簽署獎學金備忘錄，明年將選送台灣學生去就讀博士班課程。

教育部今天發布新聞稿表示，為鼓勵台灣優秀學子赴海外頂尖學府深造，因此推動與世界百大名校合作設置博士獎學金計畫，並與韓國科學技術院簽署「台灣韓國科學技術院獎學金備忘錄」，明年秋季班將選送第一批優秀台生到該校攻讀學位。

韓國科學技術院（縮寫為KAIST）是南韓最高科學英才教育機關，也是韓國理工科領域規模最大的研究型大學，是韓國唯一不屬於教育部管轄，而直屬於科學技術部的大學，是韓國科技領域最具代表性的大學，常被外界稱為韓國的MIT（麻省理工學院）。

教育部表示，先前已和13所世界知名大學校院合作設置「共資共名（共同資助、共同署名）獎學金」，加上韓國科學技術院，共計14所，而韓國科學技術院也是教育部與世界百大合作設置獎學金計畫中第一個亞洲合作學校，具有指標意義。

教育部指出，依據簽署的備忘錄，雙方同意自明年起執行此項獎學金計畫，共同分攤學費及生活費，合作選送台灣學生前往該校就讀博士班課程，每年獎助學生名額最多3名，獎助期限以3至4年為原則，歡迎有志攻讀博士學位者提出申請。