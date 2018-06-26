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高醫大代理校長爭議 教育部：未違法

2018-06-26 20:34中央社 台北26日電

時代力量立法委員黃國昌今天說，籲請教育部處理「高醫大董事會違法遴選代理校長」。教育部高教司長朱俊彰說，初步檢視認為高醫大遴選代理校長程序並未違反相關法規。

高雄醫學大學校友會理事長藍傳盛等人今天在立法院舉行記者會，「抗議高醫大董事會違法遴選代理校長」，黃國昌也與會。

高醫大現任校長劉景寬將於今年6月30日任期屆滿卸任，藍傳盛等人質疑，高醫大董事會在5月31日以「臨時動議」投票選出現任副校長楊俊毓為代理校長，而不是以「重要事項」依據捐助章程應於會議十日前將議程通知各董事，違反規定。

談及質疑「高醫大違法遴選代理校長」，藍傳盛等人認為「違法」的理由還包括，董事會5月31日選出代理校長後隨即報備教育部，經教育部回函「已悉」。

他說，但董事會刻意曲解「已悉」為「核准」，並行文要求學校及附屬機構辦理交接事宜。

出席記者會的黃國昌表示，高醫大師生校友最關心的是學校必須好好運作，給全體師生一個良好的研究學習環境，對於培育下一代白袍醫者有非常重要的意義。

黃國昌指出，高醫大向教育部報備選出代理校長，必須得到教育部核準，但是教育部回函「已悉」，這是什麼公文，沒有擔當。教育部代理部長姚立德可能不知道這公文，但應撤查這公文是誰簽的，教育部應重新發正式的函，不是用「已悉」。

教育部高等教育司長朱俊彰受訪時表示，依私立學校法規定，只有校長人選必須報教育部核准，代理校長並不需要，若學校主動將代理校長人選報給教育部，由於教育部並無核准的權責，因此回函公文不會用「核准」，而是用「已悉」。

至於遴選程序，朱俊彰指出，高醫大組織章程規定，校長出缺時，可從副校長、教務長、學務長、總務長等人中選派代理校長，雖然副校長和校長任期一樣，但副校長在6月底卸任前，已被選為代理校長，因此7月起就是代理校長的身份。

朱俊彰也表示，根據私立學校法和高醫大組織章程來看，代理校長遴選並未被列為重大事項，因此不需要提前通知議程，初步檢視認為高醫大遴選代理校長程序並未違反相關法規。

教育部高醫黃國昌
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