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校務會議代表改選致管案翻案？台大：理論上不可能重選

2018-06-24 18:04聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

台大。報系資料照
台大。報系資料照
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教育部駁回台大校長管中閔聘任案，目前已進入行政訴願程序。不過有媒體今天報導，台大將於今年8月進行校務會議代表改選，反管派及挺管派勢力互相角力，若反管派取得多數優勢，恐怕逆轉原有決議，改為重啟遴選。對此台大秘書室表示，理論上要重啟遴選不可能，而且台大已經提出救濟，至少也要等到有結果出來。

中時電子報今天指出，一名不具名的台大教授表示，台大校務會議代表8月將進行改選，目前挺管和反管派均已展開動員，一旦反管派取得人數優勢，最快9月召開的新一屆校務會議，不排除推翻原決議、重啟校長遴選。

「賭輸翻桌⋯是台灣精神、台灣價值嗎？民主是這樣在玩的嗎？」一名不願具名的校務會議代表直言，重啟遴選是不可能的，太離譜了，如果決議能一直被推翻，那還有真正的決議嗎？

該名代表也強調，台大遴選是一個案子，只能一次性表決，按照議事規則、按照常理，都只能這樣做（維持原有決議）。不過台灣現在這個社會，原本說不會發生的事，到後來也都可能發生了，因此這推論也不是百分之百不會發生，但可能性實在極低，且無理到不行。若什麼事都可以一再被推翻，豈不是太離譜了。

此外，之前教育部一再要求台大加開遴選會，但後來證明挺管決議不受動搖，現在又想要憑著換校務會議一批人，以為這樣就會改變結果，但是根本不可能的事。質疑此傳言可能是媒體操作，或是拔管派放出風聲。因現在全案已進入行政階段，可能沒有議題吵了，所以故意製造一些話題。

一名熟悉台大行政體系的教授也說，這種推論一點法律依據都沒有，且沒有意義。根據現有的規定，遴選校長是台大遴選會的職責，遴選過程一切合法，即使校務會議代表改選，也不會有所改變。此外，台大新學期第一次校務會議應在10月20日，與報導所指時間有出入。

台大秘書處對此回應表示，當初的會議是採共識決，若要在短時間內凝聚另一股勢力，可能性不大，加上目前遴選已進入行政程序階段，這時校務會議代表要提案重啟遴選，或是推翻前次決議，都不適當。此外，台大提出行政訴願，並不具挺管或反管思維，而是主張訴求大學自主，大部分委員也都同意。

台大107學年度行事曆顯示第一次校務會議在10月舉行，與該報導內容有出入。取自台...
台大107學年度行事曆顯示第一次校務會議在10月舉行，與該報導內容有出入。取自台大網站
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台大教育部管中閔

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