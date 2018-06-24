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為40分鐘的共讀 大學生每周花4小時往返部落

2018-06-24 11:00聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

淡江蘭陽校園學生，不只出國實習培養國際力也能「接地氣」。英美語言文化學系助理教授謝顥音發現大部分蘭陽學生卻對宜蘭所知不多，因此推動「全球在地行動實踐」（GLAP）。沒有申請任何經費，親自帶4個學生每周三花近4小時車程往返南澳碧候，陪伴學齡前的原住民孩子，共讀繪本40分鐘。一年下來，孩子從與書本陌生，變成要求要讀「自己的書」。

「給部落孩子多一點機會」。長期關注原住民議題的謝顥音七年來，在南澳鄉碧候村為教育做過許多嘗試。她說，英語教育在部落很難推，孩子族語學不好，國語學不好，很難再學英語；也試過帶領家長做親子共讀，但家長工時不固定或隔代教養，都讓計畫很難執行。

此外，偏鄉教師流動率高，代理教師不願配合，「有一次計畫都寫好了，卻在送件前一天說不要合作。」種種因素讓謝顥音想做的事情難以持續。

「先補足許多部落家庭無法滿足的『陪伴』吧」，謝顥音說，為了建立起部落孩子的閱讀習慣，他們決定從學前的孩子做起。去年10月起，她請當地幼兒園老師推薦4個家裡無法提供親子共讀的孩子。她再帶4個修過教學課程的大學生，進到碧候做一對一配對共讀。為了每次只有40分鐘的共讀，他們耗費3、4個小時搭公車轉火車換計程車去到南澳。

謝顥音說，教育的改變很小，但不管如何，學校教育加陪伴，一定能讓孩子有所進步。一年下來，這4個孩子在團體共讀時比以前會發現細節，也比較容易專心。開始期待、害怕姊姊們不來，也與書本產生連結的歸屬感。

共讀姊姊、淡江英美語文學系學生程婷說，每周去共讀之前，會先花一小時挑選適合孩子的繪本，和設計與繪本相關的活動。每次共讀後，要花很多時間跟精力聽共讀錄音檔，記錄孩子共讀的狀況，並慢慢調整共讀的方式、選書等等。

程婷帶的小朋友一開始共讀時，會躺在沙發上閉上眼睛不理她，或躺著滾來滾去要她幫忙抓癢。現在孩子已經可以專心地跟她共讀一本書，也對閱讀產生興趣。她說，有一次我們沒準備書，而是安排到外面走走，孩子們就說今天怎麼沒有看書，「我想看書。」

謝顥音之前申請政府或基金會經費時，常被「打槍」，原因都是量化指標。謝顥音說，被政府退件的原因，多數是「只幫助4個小孩太少」，或是「計畫沒有提到閱讀理解力」等等。她無奈說是「天龍國思維」。重點是有沒有辦法讓學齡前的孩子對書本產生興趣，跟書本做好朋友。

淡江蘭陽校園英美語言文化學系助理教授謝顥音帶著4個學生，每周三花近4小時車程往返...
淡江蘭陽校園英美語言文化學系助理教授謝顥音帶著4個學生，每周三花近4小時車程往返南澳部落，陪伴學齡前的原住民孩子，共讀繪本40分鐘。圖／謝顥音提供
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淡江蘭陽校園英美語言文化學系助理教授謝顥音帶著4個學生，每周三花近4小時車程往返...
淡江蘭陽校園英美語言文化學系助理教授謝顥音帶著4個學生，每周三花近4小時車程往返南澳部落，陪伴學齡前的原住民孩子，共讀繪本40分鐘。圖／謝顥音提供
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