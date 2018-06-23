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中興、文藻可漲學雜費2% 每學期最多漲1030元

2018-06-23 16:39聯合報 記者林良齊╱即時報導

中興大學學費已凍漲14年，學雜費審議小組決議可調漲學雜費，漲幅為2%。 圖／中興...
中興大學學費已凍漲14年，學雜費審議小組決議可調漲學雜費，漲幅為2%。 圖／中興大學提供
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教育部邀請包括相關機構、學者專家、學生及家長代表等組成的「學雜費審議小組」今天早上召開會議，討論日前送出申請調漲學雜費的16校，反教育商品化聯盟不滿教部日前表示「長期凍漲學雜費不利學校正常營運」一語，今天赴教育部抗議，呼籲應凍漲學雜費，目前已向立法院陳情，未來也不排除提出訴願或是要求監察院調查。

最後學雜費審議小組決議，包括中興大學及文藻外語大學等校可調漲學雜費，漲幅均為2%；而其他14校均不予通過。

教育部立法院中興大學學費

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