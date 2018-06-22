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教練殺人分屍 前台大校長：倫理應凌駕社會、經濟價值

2018-06-22 11:04聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

中原大學日前舉辦第三屆「全國專業倫理個案競賽」多所大學校院報名，參超過180組近千名學生參與，是目前國內規模最大、參賽組別數最多的全國倫理競賽，全台電力大搶救、桃園敬鵬大火、長期照顧噬親案件、社會企業賺取回饋都入題。

競賽還邀請前台大校長孫震以「人生的選擇與追求」為題演講。孫震以日前射箭教練凶殺案、台北捷運攻擊案件為例，強調「沒有倫理就無法形成一個社會，而倫理價值更是凌駕在社會價值、經濟價值之上」，藉此強調人與人之間利益衝突時，透過倫理價值來衡量，才能讓世界趨於和諧與安定，帶動幸福人生。

「職場軟實力」是競賽新主題，希望可以將倫理與產業相互結合，將應用倫理概念帶入產業實際執行，創意發想的主題完全顛覆過去議題的想像。其中「實習生了媒」帶出實習生與實際職場環境的代溝，「加不加班？ Ride or Die？」看見設計行業傳聞中低薪高壓與責任制生態，「我是蛋世主」則是透過線上遊戲開發的學習型APP來提高畢業生菜鳥的社會力。

另外，競賽「專業倫理個案」組的題目掌握時事脈動，像「飛蛾應不應撲火」議題以桃園市敬鵬大火、新屋保齡球館大火為例，造成多名消防人員不幸殉職，有何管道可以幫助消防人員爭取權益。

議題「被犧牲的深澳生態」盯著電廠備轉容量是否達紅色警戒，在時時刻刻可能面臨限電危機時，也要考慮環境生態危機。

探討社會企業在回饋社會與賺取利潤間產生的衝突；蔡姓男子長期照顧患有精神疾病的胞妹，徒手掐死妹妹再吞藥企圖自盡安，與檢評鑑甲級的新店老人照顧中心惡火釀成多起悲劇、兒子怒甩當街失禁的中風父親五巴掌等，在「長期照顧倫理兩難」議題探討中被呼籲正視。

中原大學校長張光正指出，中原自2015年起將「專業倫理」列為各學院的通識必修課程，不僅是全國首創，更是基於全人教育精神、重視品格教育的體現，今年初才剛出版發行四冊一套倫理專書，也是中原大學能在人力銀行連續兩年調查榮獲企業最愛大學的殊榮。

「職場軟實力」決賽組進行口頭發表與答詢。圖／中原大學提供
「職場軟實力」決賽組進行口頭發表與答詢。圖／中原大學提供
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中原大學專業倫理競賽引領大學社會責任倫理個案探討檢視社會議題。圖／中原大學提供
中原大學專業倫理競賽引領大學社會責任倫理個案探討檢視社會議題。圖／中原大學提供
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中原大學專業倫理競賽發揮大學社會責任，職場軟實力探討社會生態。 圖／中原大學提供
中原大學專業倫理競賽發揮大學社會責任，職場軟實力探討社會生態。 圖／中原大學提供
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中原大學舉辦的第三屆「全國專業倫理個案競賽」吸引數十間大學校院超過180組選手參...
中原大學舉辦的第三屆「全國專業倫理個案競賽」吸引數十間大學校院超過180組選手參加。圖／中原大學提供
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中原大學出版發行四冊一套倫理專書。圖／中原大學提供
中原大學出版發行四冊一套倫理專書。圖／中原大學提供
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中原大學社會企業孫震

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