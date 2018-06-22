教練殺人分屍 前台大校長：倫理應凌駕社會、經濟價值

2018-06-22 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



中原大學日前舉辦第三屆「全國專業倫理個案競賽」多所大學校院報名，參超過180組近千名學生參與，是目前國內規模最大、參賽組別數最多的全國倫理競賽，全台電力大搶救、桃園敬鵬大火、長期照顧噬親案件、社會企業賺取回饋都入題。

競賽還邀請前台大校長孫震以「人生的選擇與追求」為題演講。孫震以日前射箭教練凶殺案、台北捷運攻擊案件為例，強調「沒有倫理就無法形成一個社會，而倫理價值更是凌駕在社會價值、經濟價值之上」，藉此強調人與人之間利益衝突時，透過倫理價值來衡量，才能讓世界趨於和諧與安定，帶動幸福人生。

「職場軟實力」是競賽新主題，希望可以將倫理與產業相互結合，將應用倫理概念帶入產業實際執行，創意發想的主題完全顛覆過去議題的想像。其中「實習生了媒」帶出實習生與實際職場環境的代溝，「加不加班？ Ride or Die？」看見設計行業傳聞中低薪高壓與責任制生態，「我是蛋世主」則是透過線上遊戲開發的學習型APP來提高畢業生菜鳥的社會力。

另外，競賽「專業倫理個案」組的題目掌握時事脈動，像「飛蛾應不應撲火」議題以桃園市敬鵬大火、新屋保齡球館大火為例，造成多名消防人員不幸殉職，有何管道可以幫助消防人員爭取權益。

議題「被犧牲的深澳生態」盯著電廠備轉容量是否達紅色警戒，在時時刻刻可能面臨限電危機時，也要考慮環境生態危機。

探討社會企業在回饋社會與賺取利潤間產生的衝突；蔡姓男子長期照顧患有精神疾病的胞妹，徒手掐死妹妹再吞藥企圖自盡安，與檢評鑑甲級的新店老人照顧中心惡火釀成多起悲劇、兒子怒甩當街失禁的中風父親五巴掌等，在「長期照顧倫理兩難」議題探討中被呼籲正視。