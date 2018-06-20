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家貧無力升學 73歲李春實拿碩士想再拚博士

2018-06-20 10:41聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市八德區大宏里前里長李春實活到老學到老，獲得全國終身學習楷模殊榮。記者張裕珍...
桃園市八德區大宏里前里長李春實活到老學到老，獲得全國終身學習楷模殊榮。記者張裕珍／攝影
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桃園市八德區大宏里前里長李春實求學時曾考上基隆中學，但因家境清寒無力升學，他自修車廠學徒一路做起，如今事業有成、兒女也有成就，48歲開始重返校園，今年以73歲高齡取得開南大學商學院企業經營管理組碩士學位，獲得全國終身學習楷模殊榮，今早也獲市長鄭文燦表揚，李春實回想一路以來苦盡甘來不禁落淚，還說自己體力還行，有生之年想再繼續念，目標再拚博士。

李春實從小在新北金山長大，求學成績優異，初中畢業後考上基隆中學，無奈當時家境清苦，無力升學，初中畢業就到當時的公路局當修車學徒，他因沒能升學，當時只要同儕經過修車廠，總會羞愧地躲在修車廠內的維修洞裡，就怕被同儕發現，問他為何沒去升學。

李春實從學徒做起當上師傅，很有生意頭腦的他，創業投資鍛造廠，成為工廠董事長，他才發現，員工幾乎都有大專以上學歷，每回開會時，有感自己僅初中畢業，學歷不夠，才下定決心重拾書本，43歲那年開始回到校園念高職，每天搭火車往返基隆求學。

「念書一點都不苦！」李春實說，念完高職之後，他陸續擔任八德大宏里長與巡守隊長等職務，卸下職務之後才得閒，68歲那年再考進開南大學觀光系，畢業後繼續進修商學院企業管理組碩士，上學不曾缺席過，課業也都維持前三名，讓不少可當他孫子孫女的年輕同學都望塵莫及。

李春實今年順利取得碩士學位，也獲得教育部全國終身學習楷模肯定，今天與妻子、女兒參與市政會議，接受市長鄭文燦表揚，李春實激動地接下獎牌，並和鄭文燦相擁，忍不住落淚，他說，回首一路以來的點點滴滴，讓人感動莫名，他也目標活到老學到老，「如果博士考得上就再念，考不上就再拚個雙碩士！」

李春實長女李惠萍在日本經商，今天陪同父親接受表揚，也與有榮焉，她說，父親的求學精神，替兒孫立下良好典範，「爸爸的毅力與勤學，是留給後代最大的財富」，父親也希望能以自身經歷，無酬到校園演講分享，歡迎各校邀約，藉此勉勵孩子即使身處逆境，也不要失志，總有一天會達成理想目標。

桃園市八德區大宏里前里長李春實（左）今年以73歲高齡取得開南大學商學院企業經營管...
桃園市八德區大宏里前里長李春實（左）今年以73歲高齡取得開南大學商學院企業經營管理組碩士學位，獲得全國終身學習楷模殊榮，今早接獲市長鄭文燦（右）表揚。記者張裕珍／攝影
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桃園市八德區大宏里前里長李春實活到老學到老，獲得全國終身學習楷模殊榮，他的妻子與...
桃園市八德區大宏里前里長李春實活到老學到老，獲得全國終身學習楷模殊榮，他的妻子與女兒都為他感到驕傲。記者張裕珍／攝影
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桃園市八德區大宏里前里長李春實（左）今年以73歲高齡取得開南大學商學院企業經營管...
桃園市八德區大宏里前里長李春實（左）今年以73歲高齡取得開南大學商學院企業經營管理組碩士學位，獲得全國終身學習楷模殊榮，今早接獲市長鄭文燦（右）表揚，兩人相擁。記者張裕珍／攝影
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桃園市八德區大宏里前里長李春實（左三）今年以73歲高齡取得開南大學商學院企業經營...
桃園市八德區大宏里前里長李春實（左三）今年以73歲高齡取得開南大學商學院企業經營管理組碩士學位，獲得全國終身學習楷模殊榮，今早接獲市長鄭文燦（左四）表揚，李家人與校方都開心見證。記者張裕珍／攝影
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升學鄭文燦教育部

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