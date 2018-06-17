交大用暑假幫補課 助學生修完學分不延畢

2018-06-17 12:22 中央社 台北17日電



根據教育部統計，大專延畢生以畢業學分未修滿比率最高，交大將暑假當第3學期使用，讓學生利用暑假補修，並調降專業學分，助學生跨領域學習，盼降低延畢人數。

根據教育部統計資料顯示，91學年度大專校院學士班以下有3萬5448名學生申請延長修業年限，到了106學年度已達4萬9488人，延畢生人數15年來成長近4成，延畢學生以畢業學分未修滿比率最高，其次是未通過畢業門檻或修讀雙主修等。

交通大學教務長盧鴻興受訪時表示，除了少數學生因為要準備考研究所而選擇延畢外，其他學生大多是因為學分沒修滿或修課未達畢業要求，或是因為有雙主修和輔系，學分較多而來不及4年內修完。

為了協助學生如期畢業，交大從制度上調整，原本規定128畢業學分中規定專業學分約100學分，現在予以調降，讓學生用70分學分修系上的專業課程，另外可用30分去修其他系的專業課，在不增加學生畢業學分負擔的情況下，就能跨領域學習。

針對修課未達畢業要求或學分沒修滿的情況，盧鴻興指出，交大從2年前開始把暑假當作第3學期使用，如果學生有課程未能及格甚至會導致擋修，無法再修下一階段科目，系上可視情況在暑假開設課程讓學生補修，讓學生能趕上進度，另外也會從大四起提醒學生注意，避免發生畢業學分未修滿的狀況。

淡江大學教務長鄭東文表示，這幾年學校延畢生的人數變化不大，延畢原因主要包括畢業學分沒修滿或未達畢業門檻，因此學校從大三起就開放學生提前查詢畢業學分狀況，讓學生能利用暑修或跨校選修課來補進度，延畢生也會編入大四班級，請導師協助輔導，也已經逐步修正課程擋修的情況。

至於未能通過畢業門檻的學生，鄭東文表示，由於學校有設定英語畢業門檻，希望藉由大學的訓練，提升英語能力，但如果學生不能通過門檻，還是可以透過進修英語課程來替代英檢考試；至於雙主修、輔系或出國進修的學生，相信他們也都能理解必須付出較多時間來學習。