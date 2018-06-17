大專延畢生人數逐年增 15年增加近4成

2018-06-17 12:24 中央社 台北17日電



每年6月是畢業季，卻有學生無法準時畢業。根據教育部統計，延長修業年限的大專生幾乎逐年增加，106學年度已近5萬人，延畢生人數15年來增加近4成。

各大學於6月陸續舉行畢業典禮，但每年都有一批學生無法如期畢業。根據教育部統計資料顯示，91學年度大專校院學士班以下有3萬5448名學生申請延長修業年限，到了106學年度已達4萬9488人，延畢學生人數15年來成長近4成。

至於學生申請延長修業年限的原因，以106學年日間學士班以下延畢生統計為例，約7成5學生是因畢業學分未修滿，約1成5是因為未通過畢業門檻（條件），其餘則是因為修讀雙主修、輔系、出國學習等因素而申請延長修業年限。

教育部高等教育司副司長朱俊彰受訪時表示，根據教育部瞭解，畢業學分未修滿的延畢生主要有兩種情況，一種是學生在學習上遇到困難，需要輔導或協助，另一種則是因為學生有考研究所、證照考試等安排規劃，因此選擇技術性延畢。

朱俊彰指出，教育部推動的高教深耕計畫就是以學生學習成效為中心，因此希望學校有追蹤輔導機制，提出鼓勵學生跨領域或彈性學習的方法來提高學習成效，若學生延畢情形嚴重，可能代表其中有落差，因此教育部會檢視學校的執行成效。

至於畢業門檻，朱俊彰指出，教育部相信學校訂定的畢業門檻或條件有其功能性，但學生若在通過門檻上有困難，學校應該有替代作法，例如學生無法達到英檢畢業門檻要求，學校可提供課程輔導等方式來協助，而不是只用單一指標來檢視。