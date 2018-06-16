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大群館宿舍風波 文大：不實指控汙蔑文大與教育部

2018-06-16 20:58聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

文化大學。聯合報系資料照片／記者吳佩旻攝影
文化大學。聯合報系資料照片／記者吳佩旻攝影
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關於民代質疑文化大學與又昱實業簽訂大群館宿舍租約相關質疑，文化大學今天發出聲明表示，許多不實指控已涉及汙蔑文大校譽，更等同質疑教育部稽核機制有問題，對文大及教育部均不公平。聲明如下:

首先文大須對近來外界質疑文大以教育部補助款支應租金相關說法，表達嚴正抗議。教育部補助款都有既定計畫項目及核銷機制，不允許任由大學挪作支付宿舍租金使用，文大當然也遵守教育部補助款相關規定，因次，類似說法已涉及汙蔑文大校譽，更等同質疑教育部稽核機制有問題，如此不實指控對文大及教育部均不公平。

其次，關於租約上載明「宿舍」是否違反土地分區使用規定疑議，文大於簽約當時依據建物使用執照載明「集合住宅」認定可供宿舍使用。事實上，自100年8月文大承租起，政府相關單位從未曾行文給文大指不能承租大群館供作宿舍使用。甚且，101年12月12日文大於接受都發局指正後立即安排專業機構檢查並據實申報迄今；同時，文大也依相關規定向教育部申報宿舍床位總量管制在案。

換言之，文大自始至終均依據政府相關單位規定及指示辦理並據實申報，迄今從未接獲任何政府單位來函指大群館不能作為學生宿舍使用。

至於租約否公平、租金是否過高問題，須說明的是當時文大附近並無類似大群館規模之民間集合住宅，且因境外生來台就讀等原因、致有提供住宿之迫切需求。為保障學生住宿權益，因此與業主簽訂相關租約。

由於目前時空環境不同，為爭取學校和學生的最佳權益，文大希望業主能研議是否更改部分合約內容，以保障學生及校方權益。文大將本於以降低學生負擔為最優先考量，與業主積極協商。

教育部宿舍文化大學
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