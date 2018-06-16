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高中生也是設計師 中原大學攜手內壢高中體驗創業樂趣

2018-06-16 19:40聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

中原大學與桃園市內壢高中合作發展特色課程，由企管系研究所學生帶高二學生從商品行銷、瞭解文創產業到設計獨一無二的行李吊牌。

10多位高中生除了將創意實際商品化，更從專業設計師的角色思考，在大溪方濟生活園區辦產品發表會分享設計理念與創作歷程，不但體驗創業魅力也讓更多人看見青年學子豐沛的創意與創業能量。

半年前，中原大學企管研究所團隊為內壢高中規畫「原企就是壢量」系列課程，引導高中生利用心智圖創意發想、瞭解創意生成與思考模式。學期中逐步介紹行銷課程、認識成本定價策略，並帶領大家到大溪方濟生活園區進行文化體驗，最後透過內壢高中設置的「覓克思創作空間」完成作品。

內壢高中教務主任廖經益表示，創客是內高的學習特色，透過中原大學研究生帶領讓高中學子體驗、學習克服創業路途上種種挑戰，充分發揮「做中學、學中做」的精神。

內壢高中學生將桃園大溪方濟生活園區豐富的特色故事融入作品，製作出許多文創行李吊牌。學生陳冠元以希伯來文最後一個字母T設計的教堂十字架呈現「自由與新生」；陳鈺嵐畫出心中的「希望之鷹」，希望象徵智慧與勇氣的老鷹可以帶領創造新的開始。

除了一系列以方濟園區為主題的作品，也不乏逗趣創意的設計，像學生姚琍以Just do your style為概念，用可愛圓臉女孩喝珍珠奶茶的圖樣說出「減肥不關我的事」。姚琍認為太多人追求大眾審美觀，但是追求自己想要的美、做自己想做的事，才是屬於自己的人生。

中原企管所研究生吳佳諺帶高中生學習臺灣特色的主題引導課程十分難忘，尤其有一組對臺灣的發想是刺青、藍白拖、廟會等非常「台」的印象，「濃郁的台客風真嚇了我一大跳」。

研究生張志僥說，企管系除了商品行銷等專業知識，實務整合經驗也非常重要，「這次大家一起帶著高中生瞭解行銷概念，實際與方濟生活園區合作打造文創商品，整合溝通的過程就像體驗業界生態，對他們自己的幫助也很大。

內壢高中校長李麗花指出，內壢高中持續發展創意學習課程，與中原大學的課程合作邁入第2年，中原師生十分熱情積極，期待未來繼續共同發展高中特色課程。中原大學企管系主任邱榆淨也說，中原將研究所專業課程與地區高中結合，透過創客實做、微電影、體驗營、互動遊戲等方式，協同內壢、永豐、陽明、大園國際高中等學校發展特色課程，讓大學可以發揮專業來協助高中以下學校萌芽成長，並以實際行動善盡大學應有的社會責任。

「原企就是壢量-創意夢工廠」活動今天起在起於大溪方濟生活園區（桃園市大溪區康莊路305號）展售產品，歡迎踴躍參觀看見高中學子的創意能量。

中原大學師生協同內壢高中發展特色課程善盡大學應有的社會責任。圖／中原大學提供
中原大學師生協同內壢高中發展特色課程善盡大學應有的社會責任。圖／中原大學提供
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「原企就是壢量-創意夢工廠」學生作品今天起在起於大溪方濟生活園區展售產品。圖／中...
「原企就是壢量-創意夢工廠」學生作品今天起在起於大溪方濟生活園區展售產品。圖／中原大學提供
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中原大學艾昌明老師指導高中生體驗熱轉印技術。圖／中原大學提供
中原大學艾昌明老師指導高中生體驗熱轉印技術。圖／中原大學提供
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中原大學指導內壢高中學子了解創業過程。圖／中原大學提供
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內壢高中學生在中原大學企管研究所學生協助下，設計獨一無二的行李吊牌。圖／中原大學...
內壢高中學生在中原大學企管研究所學生協助下，設計獨一無二的行李吊牌。圖／中原大學提供
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